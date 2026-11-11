Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Антимонопольные ведомства России и Индонезии заключили меморандум - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/vedomstva-875105867.html
Антимонопольные ведомства России и Индонезии заключили меморандум
Антимонопольные ведомства России и Индонезии заключили меморандум - 11.11.2026, ПРАЙМ
Антимонопольные ведомства России и Индонезии заключили меморандум
Антимонопольные ведомства России и Индонезии заключили меморандум о сотрудничестве, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:02+0300
2026-11-11T12:09+0300
технологии
россия
индонезия
максим шаскольский
атэс
асеан
юнктад
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875105867.jpg?1794388149
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Антимонопольные ведомства России и Индонезии заключили меморандум о сотрудничестве, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. "Антимонопольные ведомства России и Индонезии заключили Меморандум о сотрудничестве... Подписание меморандума, который закрепляет механизмы и форматы совместной деятельности, прошло по итогам двусторонних переговоров глав ведомств" - рассказали в ведомстве. Также в ходе переговоров стороны обсудили тенденции и особенности антимонопольного регулирования цифровых и продовольственных рынков, сферу госзакупок и пресечения картелей. "Российско-индонезийское сотрудничество в сфере конкурентной политики осуществляется более 15 лет как в двустороннем формате, так и в рамках БРИКС, АТЭС, АСЕАН и ЮНКТАД", — отметил глава ФАС Максим Шаскольский. Главы конкурентных ведомств договорились развивать сотрудничество, а руководитель ФАС пригласил представителей Комиссии по конкуренции Индонезии на мероприятия, которые организует ведомство, заключается в сообщении.
индонезия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, индонезия, максим шаскольский, атэс, асеан, юнктад
Технологии, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Максим Шаскольский, АТЭС, АСЕАН, ЮНКТАД
12:02 11.11.2026 (обновлено: 12:09 11.11.2026)
 
Антимонопольные ведомства России и Индонезии заключили меморандум

ФАС подписала меморандум о сотрудничестве с антимонопольным ведомством Индонезии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Антимонопольные ведомства России и Индонезии заключили меморандум о сотрудничестве, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.
"Антимонопольные ведомства России и Индонезии заключили Меморандум о сотрудничестве... Подписание меморандума, который закрепляет механизмы и форматы совместной деятельности, прошло по итогам двусторонних переговоров глав ведомств" - рассказали в ведомстве.
Также в ходе переговоров стороны обсудили тенденции и особенности антимонопольного регулирования цифровых и продовольственных рынков, сферу госзакупок и пресечения картелей.
"Российско-индонезийское сотрудничество в сфере конкурентной политики осуществляется более 15 лет как в двустороннем формате, так и в рамках БРИКС, АТЭС, АСЕАН и ЮНКТАД", — отметил глава ФАС Максим Шаскольский.
Главы конкурентных ведомств договорились развивать сотрудничество, а руководитель ФАС пригласил представителей Комиссии по конкуренции Индонезии на мероприятия, которые организует ведомство, заключается в сообщении.
 
ТехнологииРОССИЯИНДОНЕЗИЯМаксим ШаскольскийАТЭСАСЕАНЮНКТАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала