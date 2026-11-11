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Антимонопольные ведомства России и Индонезии заключили меморандум
Антимонопольные ведомства России и Индонезии заключили меморандум - 11.11.2026, ПРАЙМ
Антимонопольные ведомства России и Индонезии заключили меморандум
Антимонопольные ведомства России и Индонезии заключили меморандум о сотрудничестве, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:02+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Антимонопольные ведомства России и Индонезии заключили меморандум о сотрудничестве, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. "Антимонопольные ведомства России и Индонезии заключили Меморандум о сотрудничестве... Подписание меморандума, который закрепляет механизмы и форматы совместной деятельности, прошло по итогам двусторонних переговоров глав ведомств" - рассказали в ведомстве. Также в ходе переговоров стороны обсудили тенденции и особенности антимонопольного регулирования цифровых и продовольственных рынков, сферу госзакупок и пресечения картелей. "Российско-индонезийское сотрудничество в сфере конкурентной политики осуществляется более 15 лет как в двустороннем формате, так и в рамках БРИКС, АТЭС, АСЕАН и ЮНКТАД", — отметил глава ФАС Максим Шаскольский. Главы конкурентных ведомств договорились развивать сотрудничество, а руководитель ФАС пригласил представителей Комиссии по конкуренции Индонезии на мероприятия, которые организует ведомство, заключается в сообщении.
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технологии, россия, индонезия, максим шаскольский, атэс, асеан, юнктад
Технологии, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Максим Шаскольский, АТЭС, АСЕАН, ЮНКТАД
Антимонопольные ведомства России и Индонезии заключили меморандум
ФАС подписала меморандум о сотрудничестве с антимонопольным ведомством Индонезии
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Антимонопольные ведомства России и Индонезии заключили меморандум о сотрудничестве, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.
"Антимонопольные ведомства России и Индонезии заключили Меморандум о сотрудничестве... Подписание меморандума, который закрепляет механизмы и форматы совместной деятельности, прошло по итогам двусторонних переговоров глав ведомств" - рассказали в ведомстве.
Также в ходе переговоров стороны обсудили тенденции и особенности антимонопольного регулирования цифровых и продовольственных рынков, сферу госзакупок и пресечения картелей.
"Российско-индонезийское сотрудничество в сфере конкурентной политики осуществляется более 15 лет как в двустороннем формате, так и в рамках БРИКС, АТЭС, АСЕАН и ЮНКТАД", — отметил глава ФАС Максим Шаскольский.
Главы конкурентных ведомств договорились развивать сотрудничество, а руководитель ФАС пригласил представителей Комиссии по конкуренции Индонезии на мероприятия, которые организует ведомство, заключается в сообщении.