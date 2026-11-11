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Венгрия ищет замену российскому газу, заявил Мадьяр - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Венгрия ищет замену российскому газу, заявил Мадьяр
Венгрия ищет замену российскому газу, заявил Мадьяр - 11.11.2026, ПРАЙМ
Венгрия ищет замену российскому газу, заявил Мадьяр
Венгрия ищет замену российскому газу и намерена диверсифицировать источники поставки энергоносителей, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:35+0300
2026-11-11T10:35+0300
энергетика
газ
венгрия
россия
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БУДАПЕШТ, 11 ноя - ПРАЙМ. Венгрия ищет замену российскому газу и намерена диверсифицировать источники поставки энергоносителей, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. Глава МИД Венгрии Анита Орбан в начале ноября также заявила, что Будапешт откажется от поставок природного газа из России к осени 2027 года и ищет пути для отказа от российской нефти. "В Дублине я буду вести переговоры и с другими международными участниками о том, откуда еще мы можем получать газ. Везде интересен транзитный тариф, а также то, в каком объеме и с какой надежностью нам смогут поставлять газ", - сказал Мадьяр в интервью телеканалу ATV. Говоря об отказе от российских энергоносителей, Мадьяр заявил, что Венгрия не считает поступающий из России газ дешевым, поскольку его стоимость рассчитывается из биржевой цены. Он добавил, что намерен провести переговоры с премьером Румынии Лукой Никулеску по вопросу поставок газа из черноморских месторождений. "В наших интересах, чтобы газ шел из как можно большего числа направлений, чтобы мы могли в этом отношении лучше торговаться. Если газ приходит с двух направлений, это мало, а если с восьми и поставки гарантированы, то мы можем договариваться, и даже торговаться, в том числе по транзитным тарифам", - сказал он. Во вторник Мадьяр заявил, что европейцы испытывают разочарование на фоне высоких цен на энергоресурсы, а европейским компаниям сложно поддерживать свою конкурентоспособность из-за дорогой энергетики. Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия уважает право Венгрии определять энергетическую политику, но рассчитывает, что страна будет в этом руководствоваться своими интересами, а не политизированными установками Брюсселя. Он добавил, что заполнение газохранилищ в Венгрии пока выгодно отличается от общеевропейского уровня, и это прямой результат сотрудничества с российским поставщиком.
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газ, венгрия, россия
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ
10:35 11.11.2026
 
Венгрия ищет замену российскому газу, заявил Мадьяр

Мадьяр: Венгрия ищет замену российскому газу и хочет диверсифицировать источники поставок

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БУДАПЕШТ, 11 ноя - ПРАЙМ. Венгрия ищет замену российскому газу и намерена диверсифицировать источники поставки энергоносителей, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. Глава МИД Венгрии Анита Орбан в начале ноября также заявила, что Будапешт откажется от поставок природного газа из России к осени 2027 года и ищет пути для отказа от российской нефти.
"В Дублине я буду вести переговоры и с другими международными участниками о том, откуда еще мы можем получать газ. Везде интересен транзитный тариф, а также то, в каком объеме и с какой надежностью нам смогут поставлять газ", - сказал Мадьяр в интервью телеканалу ATV.
Говоря об отказе от российских энергоносителей, Мадьяр заявил, что Венгрия не считает поступающий из России газ дешевым, поскольку его стоимость рассчитывается из биржевой цены.
Он добавил, что намерен провести переговоры с премьером Румынии Лукой Никулеску по вопросу поставок газа из черноморских месторождений.
"В наших интересах, чтобы газ шел из как можно большего числа направлений, чтобы мы могли в этом отношении лучше торговаться. Если газ приходит с двух направлений, это мало, а если с восьми и поставки гарантированы, то мы можем договариваться, и даже торговаться, в том числе по транзитным тарифам", - сказал он.
Во вторник Мадьяр заявил, что европейцы испытывают разочарование на фоне высоких цен на энергоресурсы, а европейским компаниям сложно поддерживать свою конкурентоспособность из-за дорогой энергетики.
Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия уважает право Венгрии определять энергетическую политику, но рассчитывает, что страна будет в этом руководствоваться своими интересами, а не политизированными установками Брюсселя. Он добавил, что заполнение газохранилищ в Венгрии пока выгодно отличается от общеевропейского уровня, и это прямой результат сотрудничества с российским поставщиком.
 
ЭнергетикаГазВЕНГРИЯРОССИЯ
 
 
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