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Полноприводная версия кроссовера Tenet Plus L6 выходит на российский рынок - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Полноприводная версия кроссовера Tenet Plus L6 выходит на российский рынок
Полноприводная версия кроссовера Tenet Plus L6 выходит на российский рынок - 11.11.2026, ПРАЙМ
Полноприводная версия кроссовера Tenet Plus L6 выходит на российский рынок
Полноприводная версия отечественного кроссовера Tenet Plus L6 выходит на российский рынок, говориться в сообщении холдинга АГР. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T08:30+0300
2026-11-11T08:30+0300
бизнес
россия
калуга
агр
volkswagen
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875095184.jpg?1794375055
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Полноприводная версия отечественного кроссовера Tenet Plus L6 выходит на российский рынок, говориться в сообщении холдинга АГР. "Российский бренд Tenet Plus, созданный в рамках долгосрочного стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo, объявляет о выходе полноприводной модификации флагманского кроссовера Tenet Plus L6 на российский рынок", - говорится в сообщении. Сейчас на российском рынке уже представлена переднеприводная модификация Tenet Plus L6, отметили в холдинге. Новая версия расширит возможности автомобиля при движении по разным типам покрытия. Полноприводная версия автомобиля получила турбированный двигатель 1.5T GDI мощностью 150 лошадиных сил, а также 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Цены на модель будут объявлены дополнительно. Tenet Plus - новый российский автомобильный бренд, производством которого на бывшем заводе Volkswagen в Калуге занимается "АГР Холдинг" и китайская компания Defetoo.
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40
192
40
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бизнес, россия, калуга, агр, volkswagen
Бизнес, РОССИЯ, Калуга, АГР, Volkswagen
08:30 11.11.2026
 
Полноприводная версия кроссовера Tenet Plus L6 выходит на российский рынок

Полноприводная версия отечественного кроссовера Tenet Plus L6 выходит на российский рынок

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Полноприводная версия отечественного кроссовера Tenet Plus L6 выходит на российский рынок, говориться в сообщении холдинга АГР.
"Российский бренд Tenet Plus, созданный в рамках долгосрочного стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo, объявляет о выходе полноприводной модификации флагманского кроссовера Tenet Plus L6 на российский рынок", - говорится в сообщении.
Сейчас на российском рынке уже представлена переднеприводная модификация Tenet Plus L6, отметили в холдинге. Новая версия расширит возможности автомобиля при движении по разным типам покрытия.
Полноприводная версия автомобиля получила турбированный двигатель 1.5T GDI мощностью 150 лошадиных сил, а также 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Цены на модель будут объявлены дополнительно.
Tenet Plus - новый российский автомобильный бренд, производством которого на бывшем заводе Volkswagen в Калуге занимается "АГР Холдинг" и китайская компания Defetoo.
 
БизнесРОССИЯКалугаАГРVolkswagen
 
 
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