https://1prime.ru/20261111/veyp-875109465.html
Госдума приняла закон о раскрытии состава вейпов
Госдума приняла закон о раскрытии состава вейпов - 11.11.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о раскрытии состава вейпов
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который обязывает производителей раскрывать данные об ингредиентах... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:05+0300
2026-11-11T13:05+0300
2026-11-11T13:05+0300
россия
общество
госдума
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875109465.jpg?1794391504
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который обязывает производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции. Принятый документ вносит изменения в закон "О коммерческой тайне". Устанавливается, что к коммерческой тайне нельзя будет отнести сведения о наличии и количестве ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции. Речь идет об ингредиентах, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие, а также имеют канцерогенные, мутагенные и репротоксические свойства либо приобретают их при нагревании или тлении. Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 января 2027 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что Дума последовательно работает над законами, направленными на защиту жизни и здоровья граждан, особенно подрастающего поколения, от воздействия различных опасных веществ. По его словам, раскрытие информации о составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции является крайне важным, поскольку табак, вейпы и электронные сигареты содержат смолы, металлы и другие токсичные соединения, которые могут вызывать серьезные заболевания, в том числе онкологические, легочные и сердечно-сосудистые.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , госдума, бизнес
РОССИЯ, Общество , Госдума, Бизнес
Госдума приняла закон о раскрытии состава вейпов
Госдума обязала производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который обязывает производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции.
Принятый документ вносит изменения в закон "О коммерческой тайне".
Устанавливается, что к коммерческой тайне нельзя будет отнести сведения о наличии и количестве ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции. Речь идет об ингредиентах, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие, а также имеют канцерогенные, мутагенные и репротоксические свойства либо приобретают их при нагревании или тлении.
Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 января 2027 года.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что Дума последовательно работает над законами, направленными на защиту жизни и здоровья граждан, особенно подрастающего поколения, от воздействия различных опасных веществ. По его словам, раскрытие информации о составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции является крайне важным, поскольку табак, вейпы и электронные сигареты содержат смолы, металлы и другие токсичные соединения, которые могут вызывать серьезные заболевания, в том числе онкологические, легочные и сердечно-сосудистые.