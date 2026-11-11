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Госдума приняла закон о раскрытии состава вейпов

Госдума приняла закон о раскрытии состава вейпов - 11.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о раскрытии состава вейпов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который обязывает производителей раскрывать данные об ингредиентах... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:05+0300

2026-11-11T13:05+0300

2026-11-11T13:05+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который обязывает производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции. Принятый документ вносит изменения в закон "О коммерческой тайне". Устанавливается, что к коммерческой тайне нельзя будет отнести сведения о наличии и количестве ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции. Речь идет об ингредиентах, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие, а также имеют канцерогенные, мутагенные и репротоксические свойства либо приобретают их при нагревании или тлении. Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 января 2027 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что Дума последовательно работает над законами, направленными на защиту жизни и здоровья граждан, особенно подрастающего поколения, от воздействия различных опасных веществ. По его словам, раскрытие информации о составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции является крайне важным, поскольку табак, вейпы и электронные сигареты содержат смолы, металлы и другие токсичные соединения, которые могут вызывать серьезные заболевания, в том числе онкологические, легочные и сердечно-сосудистые.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , госдума, бизнес