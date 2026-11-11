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Власти ДНР проработали программы микрозаймов для малого бизнеса
Власти ДНР проработали программы микрозаймов для малого бизнеса - 11.11.2026, ПРАЙМ
Власти ДНР проработали программы микрозаймов для малого бизнеса
Власти ДНР проработали программы микрозаймов для поддержки малого и среднего предпринимательства при покупке генераторов, солнечных панелей, аккумуляторов, а... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T18:56+0300
2026-11-11T18:56+0300
2026-11-11T18:56+0300
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всу
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ДОНЕЦК, 11 ноя - ПРАЙМ. Власти ДНР проработали программы микрозаймов для поддержки малого и среднего предпринимательства при покупке генераторов, солнечных панелей, аккумуляторов, а также покрытия ущерба в результате атак ВСУ по складам и товарным запасам на территории республики, сообщил первый заместитель председателя правительства региона Кирилл Макаров.
"Бизнес в нашем регионе сегодня сталкивается с перебоями электроснабжения, поэтому на заседании правления по поддержке малого и среднего предпринимательства проработали программу микрозаймов "Генерация". Деньги можно будет направить на генераторы, солнечные панели, системы бесперебойного питания и аккумуляторы. Заем составит от 100 тысяч до 3 миллионов рублей под 4-6% годовых", - написал Макаров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что программа "Восстановление" должна покрыть ущерб за уничтоженные товары и склады предпринимателя от атак ВСУ. Средства можно будет направить на восстановление уничтоженной продукции и запасов, в том числе и при торговле на маркетплейсах.
"Запуск новых программ запланирован на 1 января 2027 года. Поддержка должна меняться так же быстро, как условия, в которых работает бизнес", - отметил Макаров.
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россия, всу
Власти ДНР проработали программы микрозаймов для малого бизнеса
Власти ДНР проработали программы микрозаймов для поддержки бизнеса при покупке генераторов
ДОНЕЦК, 11 ноя - ПРАЙМ. Власти ДНР проработали программы микрозаймов для поддержки малого и среднего предпринимательства при покупке генераторов, солнечных панелей, аккумуляторов, а также покрытия ущерба в результате атак ВСУ по складам и товарным запасам на территории республики, сообщил первый заместитель председателя правительства региона Кирилл Макаров.
"Бизнес в нашем регионе сегодня сталкивается с перебоями электроснабжения, поэтому на заседании правления по поддержке малого и среднего предпринимательства проработали программу микрозаймов "Генерация". Деньги можно будет направить на генераторы, солнечные панели, системы бесперебойного питания и аккумуляторы. Заем составит от 100 тысяч до 3 миллионов рублей под 4-6% годовых", - написал Макаров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что программа "Восстановление" должна покрыть ущерб за уничтоженные товары и склады предпринимателя от атак ВСУ. Средства можно будет направить на восстановление уничтоженной продукции и запасов, в том числе и при торговле на маркетплейсах.
"Запуск новых программ запланирован на 1 января 2027 года. Поддержка должна меняться так же быстро, как условия, в которых работает бизнес", - отметил Макаров.