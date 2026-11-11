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Власти Молдавии уничтожили местное сельхозпроизводство, заявил Воронин
Власти Молдавии уничтожили местное сельхозпроизводство, заявил Воронин - 11.11.2026, ПРАЙМ
Власти Молдавии уничтожили местное сельхозпроизводство, заявил Воронин
Действующее руководство Молдавии уничтожило местное сельхозпроизводство, в результате 85% продуктов питания в магазинах стали привозными, заявил в интервью РИА... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T02:01+0300
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КИШИНЕВ, 11 ноя - ПРАЙМ. Действующее руководство Молдавии уничтожило местное сельхозпроизводство, в результате 85% продуктов питания в магазинах стали привозными, заявил в интервью РИА Новости третий президент республики (2001-2009), депутат парламента Владимир Воронин.
Основатель и почетный председатель Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) прокомментировал социально-экономический курс правящего кабинета министров на фоне разрыва связей со странами СНГ, роста тарифов по требованиям Международного валютного фонда (МВФ) и массового оттока населения.
"В экономике всей Молдавии творится еще одно преступление. Местное производство убито: 85% продуктов в магазинах аграрной Молдавии привозные. Почти все с Украины", - отметил Воронин.
По словам политика, в период правления ПКРМ власти восстановили в Молдавии ряд промышленных предприятий, однако в настоящее время работать на них некому.
Прозападная правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) выдавила собственных граждан за рубеж и завозит вместо них трудовых мигрантов из стран Азии, указал парламентарий.
"Эти нынешние временщики раздули бюрократический аппарат более чем на 200 тысяч чиновников. Скоро в Молдавии тех, кто работает в реальном секторе экономики, останется меньше, чем чиновников", - подчеркнул Воронин.
Оценивая состав молдавского правительства, экс-президент отметил, что ни один из действующих министров по своим деловым качествам не заслуживает работы в кабинете министров. Депутат обратил внимание на то, что проживавший многие годы за границей премьер-министр и работавшая в США во Всемирном банке президент Майя Санду не знают реальных проблем людей и возможностей местных кадров.
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мировая экономика, молдавия, азия, сша, майя санду, снг, мвф, всемирный банк
Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, АЗИЯ, США, Майя Санду, СНГ, МВФ, Всемирный банк
Власти Молдавии уничтожили местное сельхозпроизводство, заявил Воронин
Воронин: 85% продуктов питания в магазинах Молдавии стали привозными
КИШИНЕВ, 11 ноя - ПРАЙМ. Действующее руководство Молдавии уничтожило местное сельхозпроизводство, в результате 85% продуктов питания в магазинах стали привозными, заявил в интервью РИА Новости третий президент республики (2001-2009), депутат парламента Владимир Воронин.
Основатель и почетный председатель Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) прокомментировал социально-экономический курс правящего кабинета министров на фоне разрыва связей со странами СНГ, роста тарифов по требованиям Международного валютного фонда (МВФ) и массового оттока населения.
"В экономике всей Молдавии творится еще одно преступление. Местное производство убито: 85% продуктов в магазинах аграрной Молдавии привозные. Почти все с Украины", - отметил Воронин.
По словам политика, в период правления ПКРМ власти восстановили в Молдавии ряд промышленных предприятий, однако в настоящее время работать на них некому.
Прозападная правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) выдавила собственных граждан за рубеж и завозит вместо них трудовых мигрантов из стран Азии, указал парламентарий.
"Эти нынешние временщики раздули бюрократический аппарат более чем на 200 тысяч чиновников. Скоро в Молдавии тех, кто работает в реальном секторе экономики, останется меньше, чем чиновников", - подчеркнул Воронин.
Оценивая состав молдавского правительства, экс-президент отметил, что ни один из действующих министров по своим деловым качествам не заслуживает работы в кабинете министров. Депутат обратил внимание на то, что проживавший многие годы за границей премьер-министр и работавшая в США во Всемирном банке президент Майя Санду не знают реальных проблем людей и возможностей местных кадров.