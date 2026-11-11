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Восстановление моста в Архангельской области будет вестись круглосуточно
Восстановление моста в Архангельской области будет вестись круглосуточно - 11.11.2026, ПРАЙМ
Восстановление моста в Архангельской области будет вестись круглосуточно
Железнодорожники будут в круглосуточном режиме вести восстановительные работы на месте обрушения пролета железнодорожного моста в Архангельской области,... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T19:12+0300
2026-11-11T19:12+0300
2026-11-11T19:12+0300
бизнес
россия
архангельская область
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожники будут в круглосуточном режиме вести восстановительные работы на месте обрушения пролета железнодорожного моста в Архангельской области, сообщили в РЖД.
Северная железная дорога (СЖД, филиал РЖД) сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха - Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке временно приостановлено.
"11 ноября на участке работают около 200 сотрудников РЖД, 3 восстановительных поезда, 27 единиц техники. Работы будут вестись в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении РЖД.
Отмечается, что действует оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия под руководством главы компании Олега Белозерова.
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бизнес, россия, архангельская область, олег белозеров, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Архангельская область, Олег Белозеров, РЖД
Восстановление моста в Архангельской области будет вестись круглосуточно
РЖД: восстановительные работы на месте обрушения моста будут вестись круглосуточно
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожники будут в круглосуточном режиме вести восстановительные работы на месте обрушения пролета железнодорожного моста в Архангельской области, сообщили в РЖД.
Северная железная дорога (СЖД, филиал РЖД) сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха - Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке временно приостановлено.
"11 ноября на участке работают около 200 сотрудников РЖД, 3 восстановительных поезда, 27 единиц техники. Работы будут вестись в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении РЖД.
Отмечается, что действует оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия под руководством главы компании Олега Белозерова.