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Восстановление моста в Архангельской области будет вестись круглосуточно

Восстановление моста в Архангельской области будет вестись круглосуточно - 11.11.2026, ПРАЙМ

Восстановление моста в Архангельской области будет вестись круглосуточно

Железнодорожники будут в круглосуточном режиме вести восстановительные работы на месте обрушения пролета железнодорожного моста в Архангельской области,... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T19:12+0300

2026-11-11T19:12+0300

2026-11-11T19:12+0300

бизнес

россия

архангельская область

олег белозеров

ржд

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожники будут в круглосуточном режиме вести восстановительные работы на месте обрушения пролета железнодорожного моста в Архангельской области, сообщили в РЖД. Северная железная дорога (СЖД, филиал РЖД) сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха - Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке временно приостановлено. "11 ноября на участке работают около 200 сотрудников РЖД, 3 восстановительных поезда, 27 единиц техники. Работы будут вестись в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении РЖД. Отмечается, что действует оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия под руководством главы компании Олега Белозерова.

архангельская область

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бизнес, россия, архангельская область, олег белозеров, ржд