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Ущерб для Ближнего Востока от конфликта в регионе оценили в $200 миллиардов
Ущерб для Ближнего Востока от конфликта в регионе оценили в $200 миллиардов - 11.11.2026, ПРАЙМ
Ущерб для Ближнего Востока от конфликта в регионе оценили в $200 миллиардов
Материальный ущерб для стран Ближнего Востока от конфликта в регионе оценивается в более чем 200 миллиардов долларов, следует из исследования страховой компании | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:13+0300
2026-11-11T16:13+0300
2026-11-11T16:20+0300
мировая экономика
ближний восток
ормузский пролив
сша
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Материальный ущерб для стран Ближнего Востока от конфликта в регионе оценивается в более чем 200 миллиардов долларов, следует из исследования страховой компании Allianz Trade. "Материальный ущерб по всему региону оценивает чуть выше 200 миллиардов долларов, в основном он пришелся на страны, экономика которых зависит от Ормузского пролива, особенно на энергетическую инфраструктуру", - говорится в докладе. Как указывает Allianz Trade, в ходе конфликта пострадали более 80 энергетических объектов, от добывающих предприятий до нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов. При этом лишь треть из них получила серьезные повреждения, и ущерб, нанесенный этим предприятиям, оказался ограниченным. Тем не менее в случае дальнейшей эскалации конфликта число поврежденных объектов может возрасти. Согласно подсчетам компании, общая стоимость ближневосточного конфликта для членов Совета сотрудничества стран Персидского залива к 2030 года достигнет 790 миллиардов долларов, что приведет к совокупному отставанию в 5,9% от ВВП по сравнению с динамикой до конфликта. Ожидается, что в период 2026-2030 годов на Ближнем Востоке наиболее сильно пострадают секторы, чувствительные к последствиям конфликтов, особенно сферы, связанные с туризмом и недвижимостью. В текущих условиях восстановление туристического сектора будет постепенным и нестабильным, и соглашение между США и Ираном станет необходимым для этого условием. Allianz Trade ожидает восстановления торгового оборота на Ближнем Востоке в 2027 году при условии дальнейшей нормализации судоходства в Ормузском проливе. Рост будет медленным, но к концу десятилетия наберет обороты, и к 2030 году вернется к уровню до конфликта в 5%.
ближний восток
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мировая экономика, ближний восток, ормузский пролив, сша
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, США
Ущерб для Ближнего Востока от конфликта в регионе оценили в $200 миллиардов
Allianz Trade: ущерб для Ближнего Востока от конфликта в регионе оценивается в $200 млрд
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Материальный ущерб для стран Ближнего Востока от конфликта в регионе оценивается в более чем 200 миллиардов долларов, следует из исследования страховой компании Allianz Trade.
"Материальный ущерб по всему региону оценивает чуть выше 200 миллиардов долларов, в основном он пришелся на страны, экономика которых зависит от Ормузского пролива, особенно на энергетическую инфраструктуру", - говорится в докладе.
Как указывает Allianz Trade, в ходе конфликта пострадали более 80 энергетических объектов, от добывающих предприятий до нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов. При этом лишь треть из них получила серьезные повреждения, и ущерб, нанесенный этим предприятиям, оказался ограниченным. Тем не менее в случае дальнейшей эскалации конфликта число поврежденных объектов может возрасти.
Согласно подсчетам компании, общая стоимость ближневосточного конфликта для членов Совета сотрудничества стран Персидского залива к 2030 года достигнет 790 миллиардов долларов, что приведет к совокупному отставанию в 5,9% от ВВП по сравнению с динамикой до конфликта.
Ожидается, что в период 2026-2030 годов на Ближнем Востоке наиболее сильно пострадают секторы, чувствительные к последствиям конфликтов, особенно сферы, связанные с туризмом и недвижимостью. В текущих условиях восстановление туристического сектора будет постепенным и нестабильным, и соглашение между США и Ираном станет необходимым для этого условием.
Allianz Trade ожидает восстановления торгового оборота на Ближнем Востоке в 2027 году при условии дальнейшей нормализации судоходства в Ормузском проливе. Рост будет медленным, но к концу десятилетия наберет обороты, и к 2030 году вернется к уровню до конфликта в 5%.