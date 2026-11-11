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ВТБ повысил ставку по вкладу на два месяца до 20% - 11.11.2026, ПРАЙМ
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ВТБ повысил ставку по вкладу на два месяца до 20%
ВТБ повысил ставку по вкладу на два месяца до 20% - 11.11.2026, ПРАЙМ
ВТБ повысил ставку по вкладу на два месяца до 20%
ВТБ с 11 ноября повышает ставку по вкладу на два месяца до 20% годовых, предложение доступно новым клиентам и действующим, которые не имеют вкладов и... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T09:16+0300
2026-11-11T09:29+0300
банки
финансы
втб
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875096460.jpg?1794378545
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ВТБ с 11 ноября повышает ставку по вкладу на два месяца до 20% годовых, предложение доступно новым клиентам и действующим, которые не имеют вкладов и накопительных счетов в банке в течение полугода, сообщает пресс-служба кредитной организации. "11 ноября ВТБ увеличивает ставку по вкладу "Выгодное начало" до 20% годовых", - говорится в сообщении. "Продукт сроком на два месяца доступен новым клиентам банка и действующим, не имевшим вкладов и накопительных счетов в ВТБ в течение последних 180 дней", - добавляется там. Уточняется, что минимальная сумма размещения по вкладу - 10 000 рублей, максимальная - 50 000 рублей. Продукт не предусматривает пополнение и расходные операции, а проценты выплачиваются единовременно по окончании договора. Допускается открытие только одного такого вклада на клиента. Банк России по итогам заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Также регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год – ожидает 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5% и на 2028 год - до 9-10% вместо 8-9%.
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4.7
96
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192
40
192
40
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5
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банки, финансы, втб, банк россии
Банки, Финансы, ВТБ, Банк России
09:16 11.11.2026 (обновлено: 09:29 11.11.2026)
 
ВТБ повысил ставку по вкладу на два месяца до 20%

ВТБ с 11 ноября повысил ставку по вкладу "Выгодное начало" до 20% годовых

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ВТБ с 11 ноября повышает ставку по вкладу на два месяца до 20% годовых, предложение доступно новым клиентам и действующим, которые не имеют вкладов и накопительных счетов в банке в течение полугода, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"11 ноября ВТБ увеличивает ставку по вкладу "Выгодное начало" до 20% годовых", - говорится в сообщении.
"Продукт сроком на два месяца доступен новым клиентам банка и действующим, не имевшим вкладов и накопительных счетов в ВТБ в течение последних 180 дней", - добавляется там.
Уточняется, что минимальная сумма размещения по вкладу - 10 000 рублей, максимальная - 50 000 рублей. Продукт не предусматривает пополнение и расходные операции, а проценты выплачиваются единовременно по окончании договора. Допускается открытие только одного такого вклада на клиента.
Банк России по итогам заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
Также регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год – ожидает 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5% и на 2028 год - до 9-10% вместо 8-9%.
 
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