https://1prime.ru/20261111/vtb-875096460.html

ВТБ повысил ставку по вкладу на два месяца до 20%

ВТБ повысил ставку по вкладу на два месяца до 20% - 11.11.2026, ПРАЙМ

ВТБ повысил ставку по вкладу на два месяца до 20%

ВТБ с 11 ноября повышает ставку по вкладу на два месяца до 20% годовых, предложение доступно новым клиентам и действующим, которые не имеют вкладов и... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T09:16+0300

2026-11-11T09:16+0300

2026-11-11T09:29+0300

банки

финансы

втб

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875096460.jpg?1794378545

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ВТБ с 11 ноября повышает ставку по вкладу на два месяца до 20% годовых, предложение доступно новым клиентам и действующим, которые не имеют вкладов и накопительных счетов в банке в течение полугода, сообщает пресс-служба кредитной организации. "11 ноября ВТБ увеличивает ставку по вкладу "Выгодное начало" до 20% годовых", - говорится в сообщении. "Продукт сроком на два месяца доступен новым клиентам банка и действующим, не имевшим вкладов и накопительных счетов в ВТБ в течение последних 180 дней", - добавляется там. Уточняется, что минимальная сумма размещения по вкладу - 10 000 рублей, максимальная - 50 000 рублей. Продукт не предусматривает пополнение и расходные операции, а проценты выплачиваются единовременно по окончании договора. Допускается открытие только одного такого вклада на клиента. Банк России по итогам заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Также регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год – ожидает 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5% и на 2028 год - до 9-10% вместо 8-9%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, втб, банк россии