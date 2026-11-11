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Выпуск стальных труб в России в октябре вырос на 7%

Выпуск стальных труб в России в октябре вырос на 7% - 11.11.2026, ПРАЙМ

Выпуск стальных труб в России в октябре вырос на 7%

Производство стальных труб в России в октябре текущего года увеличилось на 7% в годовом выражении - до 0,8 миллиона тонн, следует из предварительных данных... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T08:58+0300

2026-11-11T08:58+0300

2026-11-11T08:58+0300

бизнес

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Производство стальных труб в России в октябре текущего года увеличилось на 7% в годовом выражении - до 0,8 миллиона тонн, следует из предварительных данных информационно-аналитической компании в области черной металлургии - "Корпорации Чермет". При этом за январь-октябрь выпуск труб в стране снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,5 миллионов тонн. Выплавка стали в октябре снизилась на 1,9%, до 5,2 миллиона тонн, а с начала года - сократилась на 3%, до 54,4 миллиона тонн. Производство готового проката в прошлом месяце уменьшилось на 4,7%, до 4,4 миллиона тонн, а за 10 месяцев - на 3,6%, до 47,4 миллиона. Выплавка чугуна в октябре составила 3,9 миллиона тонн, сократившись на 3,5%. По итогам января-октября показатель снизился на 3,1% в годовом выражении - до 40,4 миллиона тонн. Выпуск валового сухого кокса в предшествующем месяце уменьшился на 3,1%, до 1,7 миллиона тонн. С начала года он составил 18 миллионов тонн, что на 3,6% ниже показателя годом ранее. Добыча железной руды в стране в октябре сократилась на 4,2%, до 8,4 миллиона тонн, а в январе-октябре она уменьшилась на 3,5%, до 85,3 миллиона тонн. "Корпорация Чермет" была создана в ноябре 1991 года и взаимодействует со всеми компаниями, имеющими в России значительные активы в черной металлургии. Специалисты ежемесячно собирают, анализируют и обобщают данные предприятий, в том числе о добыче железной руды, производстве кокса, чугуна, стали, готового проката, труб, ценах на основные виды продукции, экономические и трудовые показатели.

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