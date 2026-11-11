https://1prime.ru/20261111/vyruchka-875094854.html

Выручка OpenAI в третьем квартале выросла почти втрое, пишет Bloomberg

Выручка OpenAI в третьем квартале выросла почти втрое, пишет Bloomberg - 11.11.2026, ПРАЙМ

Выручка OpenAI в третьем квартале выросла почти втрое, пишет Bloomberg

Американская OpenAI, разработчик ChatGPT, по итогам прошлого квартала получила выручку в размере 10 миллиардов долларов, увеличив ее почти втрое в годовом... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T08:15+0300

2026-11-11T08:15+0300

2026-11-11T08:31+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Американская OpenAI, разработчик ChatGPT, по итогам прошлого квартала получила выручку в размере 10 миллиардов долларов, увеличив ее почти втрое в годовом выражении, передает информационное агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Квартальная выручка OpenAI впервые за три месяца, завершившихся в сентябре, достигла 10 миллиардов долларов, согласно источникам, знакомым с информацией, благодаря высокому спросу на ее новейшее программное обеспечение для искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. Таким образом, показатель выручки американской компании увеличился почти на 50% в квартальном выражении и примерно втрое - за тот же период годом ранее, сообщили неназванные источники агентству. По данным источников, знакомых с информацией, OpenAI теперь ожидает годовой выручки в размере 50 миллиардов долларов. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, финансы, openai, chatgpt