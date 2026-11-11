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Выручка OpenAI в третьем квартале выросла почти втрое, пишет Bloomberg
Выручка OpenAI в третьем квартале выросла почти втрое, пишет Bloomberg - 11.11.2026, ПРАЙМ
Выручка OpenAI в третьем квартале выросла почти втрое, пишет Bloomberg
Американская OpenAI, разработчик ChatGPT, по итогам прошлого квартала получила выручку в размере 10 миллиардов долларов, увеличив ее почти втрое в годовом... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T08:15+0300
2026-11-11T08:15+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Американская OpenAI, разработчик ChatGPT, по итогам прошлого квартала получила выручку в размере 10 миллиардов долларов, увеличив ее почти втрое в годовом выражении, передает информационное агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Квартальная выручка OpenAI впервые за три месяца, завершившихся в сентябре, достигла 10 миллиардов долларов, согласно источникам, знакомым с информацией, благодаря высокому спросу на ее новейшее программное обеспечение для искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. Таким образом, показатель выручки американской компании увеличился почти на 50% в квартальном выражении и примерно втрое - за тот же период годом ранее, сообщили неназванные источники агентству. По данным источников, знакомых с информацией, OpenAI теперь ожидает годовой выручки в размере 50 миллиардов долларов. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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технологии, бизнес, финансы, openai, chatgpt
Технологии, Бизнес, Финансы, OpenAI, ChatGPT
Выручка OpenAI в третьем квартале выросла почти втрое, пишет Bloomberg
Bloomberg: выручка OpenAI по итогам прошлого квартала достигла $10 миллиардов
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Американская OpenAI, разработчик ChatGPT, по итогам прошлого квартала получила выручку в размере 10 миллиардов долларов, увеличив ее почти втрое в годовом выражении, передает информационное агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Квартальная выручка OpenAI впервые за три месяца, завершившихся в сентябре, достигла 10 миллиардов долларов, согласно источникам, знакомым с информацией, благодаря высокому спросу на ее новейшее программное обеспечение для искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
Таким образом, показатель выручки американской компании увеличился почти на 50% в квартальном выражении и примерно втрое - за тот же период годом ранее, сообщили неназванные источники агентству.
По данным источников, знакомых с информацией, OpenAI теперь ожидает годовой выручки в размере 50 миллиардов долларов.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.