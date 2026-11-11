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Moller-Maersk сообщил о возможном взломе одной из информационных систем
Moller-Maersk сообщил о возможном взломе одной из информационных систем - 11.11.2026, ПРАЙМ
Moller-Maersk сообщил о возможном взломе одной из информационных систем
Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S сообщил о возможном взломе одной из информационных систем и риске утечке данных о компании,... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T14:41+0300
2026-11-11T14:41+0300
2026-11-11T14:41+0300
технологии
бизнес
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moller-maersk
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S сообщил о возможном взломе одной из информационных систем и риске утечке данных о компании, отметив, что конфиденциальная информация, предварительно, не была затронута, говорится в релизе компании.
"A.P. Moller – Maersk выявил инцидент в сфере информационной безопасности, связанный с несанкционированным доступом и извлечением данных из одной из наших локальных устаревших систем, полученной в результате предыдущего приобретения", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что как только специалисты по кибербезопасности обнаружили проблему, было начато всестороннее расследование, которое в настоящее время продолжается. Также были приняты оперативные меры для обеспечения безопасности затронутой системы, указывается в релизе.
Утечки конфиденциальных данных при этом не произошло, подчеркивает перевозчик на основании предварительных результатов. Перебоев в обслуживании клиентов Maersk не ожидает, также говорится в сообщении.
Компания будет держать клиентов в курсе событий по мере поступления новой информации, указывается в пресс-релизе.
Компания A.P. Moller-Maersk A/S, крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Управляет 60 терминалами в 35 странах. Работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек. По итогам первых трех кварталов года чистая прибыль Moller-Maersk выросла в полтора раза в годовом выражении до 4,3 миллиарда долларов.
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технологии, бизнес, maersk, moller-maersk
Технологии, Бизнес, Maersk, Moller-Maersk
Moller-Maersk сообщил о возможном взломе одной из информационных систем
Moller-Maersk сообщил о взломе одной из информационных систем и риске утечки данных
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S сообщил о возможном взломе одной из информационных систем и риске утечке данных о компании, отметив, что конфиденциальная информация, предварительно, не была затронута, говорится в релизе компании.
"A.P. Moller – Maersk выявил инцидент в сфере информационной безопасности, связанный с несанкционированным доступом и извлечением данных из одной из наших локальных устаревших систем, полученной в результате предыдущего приобретения", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что как только специалисты по кибербезопасности обнаружили проблему, было начато всестороннее расследование, которое в настоящее время продолжается. Также были приняты оперативные меры для обеспечения безопасности затронутой системы, указывается в релизе.
Утечки конфиденциальных данных при этом не произошло, подчеркивает перевозчик на основании предварительных результатов. Перебоев в обслуживании клиентов Maersk не ожидает, также говорится в сообщении.
Компания будет держать клиентов в курсе событий по мере поступления новой информации, указывается в пресс-релизе.
Компания A.P. Moller-Maersk A/S, крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Управляет 60 терминалами в 35 странах. Работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек. По итогам первых трех кварталов года чистая прибыль Moller-Maersk выросла в полтора раза в годовом выражении до 4,3 миллиарда долларов.