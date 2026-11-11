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Moller-Maersk сообщил о возможном взломе одной из информационных систем

Moller-Maersk сообщил о возможном взломе одной из информационных систем - 11.11.2026, ПРАЙМ

Moller-Maersk сообщил о возможном взломе одной из информационных систем

Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S сообщил о возможном взломе одной из информационных систем и риске утечке данных о компании,... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T14:41+0300

2026-11-11T14:41+0300

2026-11-11T14:41+0300

технологии

бизнес

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moller-maersk

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S сообщил о возможном взломе одной из информационных систем и риске утечке данных о компании, отметив, что конфиденциальная информация, предварительно, не была затронута, говорится в релизе компании. "A.P. Moller – Maersk выявил инцидент в сфере информационной безопасности, связанный с несанкционированным доступом и извлечением данных из одной из наших локальных устаревших систем, полученной в результате предыдущего приобретения", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что как только специалисты по кибербезопасности обнаружили проблему, было начато всестороннее расследование, которое в настоящее время продолжается. Также были приняты оперативные меры для обеспечения безопасности затронутой системы, указывается в релизе. Утечки конфиденциальных данных при этом не произошло, подчеркивает перевозчик на основании предварительных результатов. Перебоев в обслуживании клиентов Maersk не ожидает, также говорится в сообщении. Компания будет держать клиентов в курсе событий по мере поступления новой информации, указывается в пресс-релизе. Компания A.P. Moller-Maersk A/S, крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Управляет 60 терминалами в 35 странах. Работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек. По итогам первых трех кварталов года чистая прибыль Moller-Maersk выросла в полтора раза в годовом выражении до 4,3 миллиарда долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, maersk, moller-maersk