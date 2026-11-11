https://1prime.ru/20261111/yuan-875129286.html
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 12,38 рубля
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 12,38 рубля - 11.11.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 12,38 рубля
Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню, китайская валюта завершила торги на отметке 12,38 рубля, следует из данных Московской биржи. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T19:12+0300
2026-11-11T19:12+0300
2026-11-11T19:12+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню, китайская валюта завершила торги на отметке 12,38 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки и составил 12,38 рубля.
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рынок, юань, рубль, мосбиржа
Рынок, юань, рубль, Мосбиржа
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 12,38 рубля
Юань на Мосбирже по итогам торгов снизился на четыре копейки и составил 12,38 рубля