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Захарова: МИД рекомендовал не участвовать в их уличных опросах Би-би-си - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Захарова: МИД рекомендовал не участвовать в их уличных опросах Би-би-си
Захарова: МИД рекомендовал не участвовать в их уличных опросах Би-би-си - 11.11.2026, ПРАЙМ
Захарова: МИД рекомендовал не участвовать в их уличных опросах Би-би-си
МИД России рекомендует не связываться с британской телерадиокомпанией Би-би-си и не участвовать в их уличных опросах, заявила официальный представитель МИД РФ... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:59+0300
2026-11-11T16:59+0300
технологии
общество
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. МИД России рекомендует не связываться с британской телерадиокомпанией Би-би-си и не участвовать в их уличных опросах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы обратили внимание на регулярно появляющиеся материалы так называемой русской службой Би-би-си, представители которой под видом уличных опросов пытаются выяснить отношения российских граждан к различным вопросам внутренней и внешней политики нашей страны", - сказала Захарова в ходе брифинга. По ее словам, интернет-ресурсы, соответствующие русской службе Би-би-си, включены Роскомнадзором в реестр ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в незаконных массовых акциях. "Поэтому призываем наших граждан проявлять осмотрительность при общении с представителями данного ресурса... Следует иметь в виду и помнить, что ваши слова могут быть вырваны из контекста, искажены, использованы в целях, не имеющих ничего общего с объективным информированием аудитории", - добавила дипломат. Захарова напомнила, что очередной репортаж Би-би-си был опубликован 9 ноября и был посвящен действиям московской полиции. "Он вызывает серьезные вопросы относительно достоверности проведенных в нем высказываний, корректности передачи слов опрошенных граждан и вообще этики подобных опросов", - дополнила Захарова. "Поэтому не позволяйте превращать себя в инструмент чужих информационных манипуляций", - подчеркнула дипломат.
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технологии, общество , бизнес, мария захарова, bbc studios, мид рф, роскомнадзор
Технологии, Общество , Бизнес, Мария Захарова, BBC Studios, МИД РФ, Роскомнадзор
16:59 11.11.2026
 
Захарова: МИД рекомендовал не участвовать в их уличных опросах Би-би-си

Захарова: МИД рекомендует не связываться с Би-би-си и не участвовать в их опросах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. МИД России рекомендует не связываться с британской телерадиокомпанией Би-би-си и не участвовать в их уличных опросах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обратили внимание на регулярно появляющиеся материалы так называемой русской службой Би-би-си, представители которой под видом уличных опросов пытаются выяснить отношения российских граждан к различным вопросам внутренней и внешней политики нашей страны", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, интернет-ресурсы, соответствующие русской службе Би-би-си, включены Роскомнадзором в реестр ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в незаконных массовых акциях.
"Поэтому призываем наших граждан проявлять осмотрительность при общении с представителями данного ресурса... Следует иметь в виду и помнить, что ваши слова могут быть вырваны из контекста, искажены, использованы в целях, не имеющих ничего общего с объективным информированием аудитории", - добавила дипломат.
Захарова напомнила, что очередной репортаж Би-би-си был опубликован 9 ноября и был посвящен действиям московской полиции. "Он вызывает серьезные вопросы относительно достоверности проведенных в нем высказываний, корректности передачи слов опрошенных граждан и вообще этики подобных опросов", - дополнила Захарова.
"Поэтому не позволяйте превращать себя в инструмент чужих информационных манипуляций", - подчеркнула дипломат.
 
ТехнологииОбществоБизнесМария ЗахароваBBC StudiosМИД РФРоскомнадзор
 
 
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