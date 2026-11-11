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Захарова: для авиасообщения с Пакистаном нет препятствий - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Захарова: для авиасообщения с Пакистаном нет препятствий
Захарова: для авиасообщения с Пакистаном нет препятствий - 11.11.2026, ПРАЙМ
Захарова: для авиасообщения с Пакистаном нет препятствий
Препятствий для возобновления прямого авиасообщения между Россией и Пакистаном нет, все зависит от заинтересованности и готовности авиаперевозчиков обеих стран, | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T18:40+0300
2026-11-11T18:40+0300
бизнес
россия
туризм
пакистан
москва
исламабад
мария захарова
мид рф
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Препятствий для возобновления прямого авиасообщения между Россией и Пакистаном нет, все зависит от заинтересованности и готовности авиаперевозчиков обеих стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Что касается возобновления прямого авиасообщения между Россией и Пакистаном, то с юридической точки зрения какие-либо препятствия отсутствуют. Вопрос заинтересованности и готовности авиаперевозчиков обеих стран осуществлять такие рейсы, которые должны быть востребованы и рентабельны", - сказала Захарова в ответ на вопрос РИА Новости на брифинге. По ее словам, пакистанские партнеры неоднократно просили упростить процедуру получения российских виз. Подписание в июне двустороннего межправительственного соглашения создает предпосылки для обсуждения облегчения визового режима, при этом учитываться будет степень эффективности его практической реализации, добавила она. Посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи 11 сентября на полях Восточного экономического форума сообщил РИА Новости, что Москва и Исламабад прорабатывают запуск прямых рейсов. По его словам, для развития бизнеса необходимы рейсы и логистика.
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бизнес, россия, туризм, пакистан, москва, исламабад, мария захарова, мид рф
Бизнес, РОССИЯ, Туризм, ПАКИСТАН, МОСКВА, Исламабад, Мария Захарова, МИД РФ
18:40 11.11.2026
 
Захарова: для авиасообщения с Пакистаном нет препятствий

Захарова: для авиасообщения с Пакистаном нет препятствий, все зависит от перевозчиков

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Препятствий для возобновления прямого авиасообщения между Россией и Пакистаном нет, все зависит от заинтересованности и готовности авиаперевозчиков обеих стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Что касается возобновления прямого авиасообщения между Россией и Пакистаном, то с юридической точки зрения какие-либо препятствия отсутствуют. Вопрос заинтересованности и готовности авиаперевозчиков обеих стран осуществлять такие рейсы, которые должны быть востребованы и рентабельны", - сказала Захарова в ответ на вопрос РИА Новости на брифинге.
По ее словам, пакистанские партнеры неоднократно просили упростить процедуру получения российских виз. Подписание в июне двустороннего межправительственного соглашения создает предпосылки для обсуждения облегчения визового режима, при этом учитываться будет степень эффективности его практической реализации, добавила она.
Посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи 11 сентября на полях Восточного экономического форума сообщил РИА Новости, что Москва и Исламабад прорабатывают запуск прямых рейсов. По его словам, для развития бизнеса необходимы рейсы и логистика.
 
БизнесРОССИЯТуризмПАКИСТАНМОСКВАИсламабадМария ЗахароваМИД РФ
 
 
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