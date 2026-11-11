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Россия будет стремиться нарастить запасы титана, заявили в Минприроды - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Россия будет стремиться нарастить запасы титана, заявили в Минприроды
Россия будет стремиться нарастить запасы титана, заявили в Минприроды - 11.11.2026, ПРАЙМ
Россия будет стремиться нарастить запасы титана, заявили в Минприроды
Запасы титана в России оцениваются в 597 миллионов тонн, страна будет стремиться к увеличению запасов этого важнейшего для экономики сырья, заявил министр... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:33+0300
2026-11-11T12:46+0300
россия
александр козлов
минприроды
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875108337.jpg?1794390384
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Запасы титана в России оцениваются в 597 миллионов тонн, страна будет стремиться к увеличению запасов этого важнейшего для экономики сырья, заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. "Россия обладает одной из крупнейших минерально-сырьевых баз титана. Его балансовые запасы оцениваются в 597 миллионов тонн. Это незаменимый металл для промышленности, включая авиа- судо- и автомобилестроение. Титан широко применяют в медицине, производстве пластмасс и бумаги. Стоит задача нарастить запасы этого важнейшего для экономики сырья", - приводятся слова Козлова в сообщении Минприроды. Правительство РФ опубликовало распоряжение, которое уточняет категорию титана в перечне дефицитного сырья и продукции из него, указали в ведомстве. Теперь титан относится к редким металлам. Это синхронизирует категорию этого полезного ископаемого с положениями Налогового кодекса. Кроме того, в перечень продукции с высокой долей добавленной стоимости, производимой с использованием добытых дефицитных видов твердых полезных ископаемых, в раздел "марганец" включены сульфаты и другие изделия из марганца. Этот металл используется для производства литий-ионных аккумуляторных батарей и катодных материалов.
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россия, александр козлов, минприроды
РОССИЯ, Александр Козлов, Минприроды
12:33 11.11.2026 (обновлено: 12:46 11.11.2026)
 
Россия будет стремиться нарастить запасы титана, заявили в Минприроды

Глава Минприроды Козлов: запасы титана в России оцениваются в 597 миллионов тонн

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Запасы титана в России оцениваются в 597 миллионов тонн, страна будет стремиться к увеличению запасов этого важнейшего для экономики сырья, заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
"Россия обладает одной из крупнейших минерально-сырьевых баз титана. Его балансовые запасы оцениваются в 597 миллионов тонн. Это незаменимый металл для промышленности, включая авиа- судо- и автомобилестроение. Титан широко применяют в медицине, производстве пластмасс и бумаги. Стоит задача нарастить запасы этого важнейшего для экономики сырья", - приводятся слова Козлова в сообщении Минприроды.
Правительство РФ опубликовало распоряжение, которое уточняет категорию титана в перечне дефицитного сырья и продукции из него, указали в ведомстве. Теперь титан относится к редким металлам. Это синхронизирует категорию этого полезного ископаемого с положениями Налогового кодекса.
Кроме того, в перечень продукции с высокой долей добавленной стоимости, производимой с использованием добытых дефицитных видов твердых полезных ископаемых, в раздел "марганец" включены сульфаты и другие изделия из марганца. Этот металл используется для производства литий-ионных аккумуляторных батарей и катодных материалов.
 
РОССИЯАлександр КозловМинприроды
 
 
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