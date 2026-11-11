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Россия будет стремиться нарастить запасы титана, заявили в Минприроды

Россия будет стремиться нарастить запасы титана, заявили в Минприроды - 11.11.2026, ПРАЙМ

Россия будет стремиться нарастить запасы титана, заявили в Минприроды

Запасы титана в России оцениваются в 597 миллионов тонн, страна будет стремиться к увеличению запасов этого важнейшего для экономики сырья, заявил министр... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:33+0300

2026-11-11T12:33+0300

2026-11-11T12:46+0300

россия

александр козлов

минприроды

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Запасы титана в России оцениваются в 597 миллионов тонн, страна будет стремиться к увеличению запасов этого важнейшего для экономики сырья, заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. "Россия обладает одной из крупнейших минерально-сырьевых баз титана. Его балансовые запасы оцениваются в 597 миллионов тонн. Это незаменимый металл для промышленности, включая авиа- судо- и автомобилестроение. Титан широко применяют в медицине, производстве пластмасс и бумаги. Стоит задача нарастить запасы этого важнейшего для экономики сырья", - приводятся слова Козлова в сообщении Минприроды. Правительство РФ опубликовало распоряжение, которое уточняет категорию титана в перечне дефицитного сырья и продукции из него, указали в ведомстве. Теперь титан относится к редким металлам. Это синхронизирует категорию этого полезного ископаемого с положениями Налогового кодекса. Кроме того, в перечень продукции с высокой долей добавленной стоимости, производимой с использованием добытых дефицитных видов твердых полезных ископаемых, в раздел "марганец" включены сульфаты и другие изделия из марганца. Этот металл используется для производства литий-ионных аккумуляторных батарей и катодных материалов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, александр козлов, минприроды