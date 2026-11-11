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Дипломат оценил состояние отношений России и Франции
Дипломат оценил состояние отношений России и Франции - 11.11.2026, ПРАЙМ
Дипломат оценил состояние отношений России и Франции
Отношения России и Франции находятся на одной из самых низких точек в истории, политического диалога нет, заявил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T14:38+0300
2026-11-11T14:38+0300
2026-11-11T14:38+0300
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мировая экономика
франция
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ПАРИЖ, 11 ноя - ПРАЙМ. Отношения России и Франции находятся на одной из самых низких точек в истории, политического диалога нет, заявил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Париже Александр Зезюлин. "Российско-французские отношения в настоящий момент, конечно, находятся на одной из самых низких точек в истории, политического диалога как такового нет", - сказал дипломат в ответ на вопрос агентства о состоянии отношений двух стран.
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россия, мировая экономика, франция, париж
РОССИЯ, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Париж
Дипломат оценил состояние отношений России и Франции
Зезюлин: отношения России и Франции находятся на одной из самых низких точек в истории
ПАРИЖ, 11 ноя - ПРАЙМ. Отношения России и Франции находятся на одной из самых низких точек в истории, политического диалога нет, заявил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Париже Александр Зезюлин.
"Российско-французские отношения в настоящий момент, конечно, находятся на одной из самых низких точек в истории, политического диалога как такового нет", - сказал дипломат в ответ на вопрос агентства о состоянии отношений двух стран.