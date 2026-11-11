https://1prime.ru/20261111/zoloto-875074697.html

Финансист назвал две силы, которые тянут золото в разные стороны

Финансист назвал две силы, которые тянут золото в разные стороны - 11.11.2026, ПРАЙМ

Финансист назвал две силы, которые тянут золото в разные стороны

Скупка золота Китаем и Гонконгом связана прежде всего со значительным ростом экспортных доходов китайской экономики. Это толкает цену вверх, но есть и... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T07:07+0300

2026-11-11T07:07+0300

2026-11-11T07:07+0300

рынок

китай

гонконг

александр абрамов

золото

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Скупка золота Китаем и Гонконгом связана прежде всего со значительным ростом экспортных доходов китайской экономики. Это толкает цену вверх, но есть и противоположные факторы, заявил агентству "Прайм" заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов. По его словам, в этом году положительное сальдо торгового баланса Китая может приблизиться к триллиону долларов. Валютную выручку нужно разместить в резервы, и золото становится одним из наиболее привлекательных инструментов диверсификации. Тем более, вложения в долларовые и европейские активы сегодня сопряжены с определенными рисками."На мировом рынке золота можно выделить две противоположные тенденции. С одной стороны, центральные банки, в том числе Народный банк Китая, продолжают наращивать золотые резервы, обеспечивая дополнительный спрос на драгоценный металл. Это поддерживает его котировки. С другой стороны, инвесторы опасаются возможного перехода ведущих центральных банков к повышению процентных ставок", - указал он.Если второй тренд возобладает, привлекательность золота как инвестиционного актива может снизиться, поскольку оно не приносит процентного дохода, в отличие от облигаций и других финансовых инструментов.Именно с этими опасениями Абрамов связывает нынешнее снижение котировок золота. Дальнейшие перспективы будут определяться противостоянием двух факторов: спроса со стороны центральных банков и ожиданий изменения процентных ставок в ведущих экономиках мира. Если центральные банки действительно перейдут к ужесточению денежно-кредитной политики, это может создать дополнительные предпосылки для снижения стоимости золота, резюмировал эксперт.

https://1prime.ru/20261109/zoloto-875038882.html

китай

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рынок, китай, гонконг, александр абрамов, золото