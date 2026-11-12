Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" расширил географию "Полетного абонемента" - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/aeroflot-875141968.html
"Аэрофлот" расширил географию "Полетного абонемента"
"Аэрофлот" расширил географию "Полетного абонемента" - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" расширил географию "Полетного абонемента"
Авиакомпания "Аэрофлот" расширила географию "Полетного абонемента" на ряд международных направлений в Белоруссии, Турции и Китае, сообщил перевозчик. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T09:45+0300
2026-11-12T09:58+0300
бизнес
россия
белоруссия
турция
пекин
аэрофлот
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875141968.jpg?1794466684
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" расширила географию "Полетного абонемента" на ряд международных направлений в Белоруссии, Турции и Китае, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" запустил "Полетный абонемент" по России в сентябре 2026 года. Пассажир покупает пакет от 6 до 32 перелетов один раз, а билеты оформляет по мере необходимости. Стоимость при этом фиксируется при покупке билета. "Расширяем географию "Полетного абонемента". В тарифном плане для часто летающих пассажиров появились международные направления: Беларусь, Турция и Китай", - сообщил перевозчик. Так, теперь в рамках "Полетного абонемента" доступны маршруты из Москвы в Минск, Стамбул, Гонконг, Гуанчжоу, Пекин, Шанхай и обратно. Кроме того, добавлены рейсы в Пекин, Шанхай и Харбин из Красноярска, Владивостока и Хабаровска, а также маршрут между Красноярском и Гуанчжоу.
белоруссия
турция
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, белоруссия, турция, пекин, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ТУРЦИЯ, Пекин, Аэрофлот
09:45 12.11.2026 (обновлено: 09:58 12.11.2026)
 
"Аэрофлот" расширил географию "Полетного абонемента"

"Аэрофлот" расширил "Полетный абонемент" на ряд международных направлений

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" расширила географию "Полетного абонемента" на ряд международных направлений в Белоруссии, Турции и Китае, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" запустил "Полетный абонемент" по России в сентябре 2026 года. Пассажир покупает пакет от 6 до 32 перелетов один раз, а билеты оформляет по мере необходимости. Стоимость при этом фиксируется при покупке билета.
"Расширяем географию "Полетного абонемента". В тарифном плане для часто летающих пассажиров появились международные направления: Беларусь, Турция и Китай", - сообщил перевозчик.
Так, теперь в рамках "Полетного абонемента" доступны маршруты из Москвы в Минск, Стамбул, Гонконг, Гуанчжоу, Пекин, Шанхай и обратно. Кроме того, добавлены рейсы в Пекин, Шанхай и Харбин из Красноярска, Владивостока и Хабаровска, а также маршрут между Красноярском и Гуанчжоу.
 
БизнесРОССИЯБЕЛОРУССИЯТУРЦИЯПекинАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала