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"Аэрофлот" расширил географию "Полетного абонемента"

"Аэрофлот" расширил географию "Полетного абонемента" - 12.11.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" расширил географию "Полетного абонемента"

Авиакомпания "Аэрофлот" расширила географию "Полетного абонемента" на ряд международных направлений в Белоруссии, Турции и Китае, сообщил перевозчик. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T09:45+0300

2026-11-12T09:45+0300

2026-11-12T09:58+0300

бизнес

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" расширила географию "Полетного абонемента" на ряд международных направлений в Белоруссии, Турции и Китае, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" запустил "Полетный абонемент" по России в сентябре 2026 года. Пассажир покупает пакет от 6 до 32 перелетов один раз, а билеты оформляет по мере необходимости. Стоимость при этом фиксируется при покупке билета. "Расширяем географию "Полетного абонемента". В тарифном плане для часто летающих пассажиров появились международные направления: Беларусь, Турция и Китай", - сообщил перевозчик. Так, теперь в рамках "Полетного абонемента" доступны маршруты из Москвы в Минск, Стамбул, Гонконг, Гуанчжоу, Пекин, Шанхай и обратно. Кроме того, добавлены рейсы в Пекин, Шанхай и Харбин из Красноярска, Владивостока и Хабаровска, а также маршрут между Красноярском и Гуанчжоу.

белоруссия

турция

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бизнес, россия, белоруссия, турция, пекин, аэрофлот