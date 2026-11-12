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Пассажирские перевозки группы "Аэрофлот" снизились более чем на 1% - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Пассажирские перевозки группы "Аэрофлот" снизились более чем на 1%
Пассажирские перевозки группы "Аэрофлот" снизились более чем на 1% - 12.11.2026, ПРАЙМ
Пассажирские перевозки группы "Аэрофлот" снизились более чем на 1%
Пассажирские перевозки группы "Аэрофлот" в январе-октябре 2026 года снизились на 1,1% в годовом выражении и составили 46,7 миллиона человек, сообщила группа. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:04+0300
2026-11-12T14:04+0300
бизнес
аэрофлот
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пассажирские перевозки группы "Аэрофлот" в январе-октябре 2026 года снизились на 1,1% в годовом выражении и составили 46,7 миллиона человек, сообщила группа. "Ключевые результаты 10 месяцев 2026 года. Группа "Аэрофлот" перевезла 46,7 млн пассажиров, на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года", - говорится в сообщении. Показатель пассажиропотока за октябрь снизился на 5,5%, отметили в "Аэрофлоте". Причиной этому послужили временные ограничения, а также переориентация провозных емкостей с коротких линий на протяженные маршруты. За январь-октябрь группа перевезла 34,2 миллиона человек на внутренних линиях, что на 5,1% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее. При этом пассажиропоток на международных линиях показывает уверенный рост - на 11,9%, до 12,5 миллиона пассажиров. "Пассажирооборот вырос на 3,3%, предельный пассажирооборот – на 1,9%. Занятость пассажирских кресел составила 91,4%, увеличившись на 1,3 процентного пункта год к году, на фоне роста показателя на международных линиях на 4,1 процентного пункта, до 91,7%", - добавили в "Аэрофлоте". "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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бизнес, аэрофлот
Бизнес, Аэрофлот
14:04 12.11.2026
 
Пассажирские перевозки группы "Аэрофлот" снизились более чем на 1%

Пассажирские перевозки группы "Аэрофлот" за 10 месяцев снизились на 1,1%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пассажирские перевозки группы "Аэрофлот" в январе-октябре 2026 года снизились на 1,1% в годовом выражении и составили 46,7 миллиона человек, сообщила группа.
"Ключевые результаты 10 месяцев 2026 года. Группа "Аэрофлот" перевезла 46,7 млн пассажиров, на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года", - говорится в сообщении.
Показатель пассажиропотока за октябрь снизился на 5,5%, отметили в "Аэрофлоте". Причиной этому послужили временные ограничения, а также переориентация провозных емкостей с коротких линий на протяженные маршруты.
За январь-октябрь группа перевезла 34,2 миллиона человек на внутренних линиях, что на 5,1% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее. При этом пассажиропоток на международных линиях показывает уверенный рост - на 11,9%, до 12,5 миллиона пассажиров.
"Пассажирооборот вырос на 3,3%, предельный пассажирооборот – на 1,9%. Занятость пассажирских кресел составила 91,4%, увеличившись на 1,3 процентного пункта год к году, на фоне роста показателя на международных линиях на 4,1 процентного пункта, до 91,7%", - добавили в "Аэрофлоте".
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
 
БизнесАэрофлот
 
 
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