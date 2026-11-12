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Пассажиропоток "Аэрофлота" снизился на 1%
Пассажиропоток "Аэрофлота" снизился на 1% - 12.11.2026, ПРАЙМ
Пассажиропоток "Аэрофлота" снизился на 1%
Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" за январь-октябрь 2026 года снизился на 1%, составив 24,9 миллиона человек, сообщила группа. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:10+0300
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бизнес
аэрофлот
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" за январь-октябрь 2026 года снизился на 1%, составив 24,9 миллиона человек, сообщила группа. "Ключевые результаты 10 месяцев 2026 года… Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 24,9 млн пассажиров, на 1,0% меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении. "Аэрофлот" в январе-октябре 2026 года перевез на внутренних линиях 15,3 миллиона пассажиров (снижение на 9,9%). При этом на международных рейсах пассажиропоток вырос на 17,5%, до 9,6 миллиона человек. Показатель занятости кресел авиакомпании за 10 месяцев вырос на 2,1 процентного пункта к аналогичному периоду 2025 года. Значительный рост показала занятость кресел на международных линиях (на 5,1 процентного пункта, до 91,5%). На внутренних линиях, напротив, занятость кресел снизилась на 0,4 процентного пункта, до 91%. В октябре "Аэрофлот" перевез 2,5 миллиона пассажиров, на 2,2% меньше, чем годом ранее. Пассажирооборот при этом увеличился на 0,5%, а занятость кресел – на 0,4 процентного пункта, до 91,7%. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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бизнес, аэрофлот
Пассажиропоток "Аэрофлота" снизился на 1%
Пассажиропоток "Аэрофлота" за 10 месяцев снизился на 1%, до 24,9 млн человек
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" за январь-октябрь 2026 года снизился на 1%, составив 24,9 миллиона человек, сообщила группа.
"Ключевые результаты 10 месяцев 2026 года… Авиакомпания "Аэрофлот
" перевезла 24,9 млн пассажиров, на 1,0% меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" в январе-октябре 2026 года перевез на внутренних линиях 15,3 миллиона пассажиров (снижение на 9,9%). При этом на международных рейсах пассажиропоток вырос на 17,5%, до 9,6 миллиона человек.
Показатель занятости кресел авиакомпании за 10 месяцев вырос на 2,1 процентного пункта к аналогичному периоду 2025 года. Значительный рост показала занятость кресел на международных линиях (на 5,1 процентного пункта, до 91,5%). На внутренних линиях, напротив, занятость кресел снизилась на 0,4 процентного пункта, до 91%.
В октябре "Аэрофлот" перевез 2,5 миллиона пассажиров, на 2,2% меньше, чем годом ранее. Пассажирооборот при этом увеличился на 0,5%, а занятость кресел – на 0,4 процентного пункта, до 91,7%.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".