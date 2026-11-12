https://1prime.ru/20261112/afganistan-875156100.html

Оверчук назвал отрасли России, которыми интересуется Афганистан

Оверчук назвал отрасли России, которыми интересуется Афганистан - 12.11.2026, ПРАЙМ

Оверчук назвал отрасли России, которыми интересуется Афганистан

Афганистан заинтересован в восстановлении и развитии отношений с Россией в целом ряде отраслей, в том числе в строительстве на своей территории предприятий по... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:08+0300

2026-11-12T13:08+0300

2026-11-12T13:08+0300

россия

афганистан

алексей оверчук

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КАБУЛ, 12 ноя - ПРАЙМ. Афганистан заинтересован в восстановлении и развитии отношений с Россией в целом ряде отраслей, в том числе в строительстве на своей территории предприятий по производству удобрений, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. В четверг российская делегация во главе с Оверчуком прибыла в Кабул. "Есть предприятия в Афганистане, связанные с энергетикой, где традиционно используются российские машины, российские изделия. Здесь есть большая потребность, чтобы восстановить это сотрудничество. Есть большой интерес к нашему автотранспорту", - сообщил Оверчук журналистам. Кроме того, в Афганистане есть большой интерес к российским медицинским препаратам, медицинским изделиям российских компаний. "Известна большая заинтересованность в российских удобрениях. Помимо этого, большая заинтересованность и в строительстве предприятий по производству удобрений непосредственно на территории Афганистана", - добавил он. Также Афганистан заинтересован в российских технологиях в сфере сельского хозяйства, геологии и недропользования, энергетики, транспорта и логистики, отметил Оверчук.

афганистан

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россия, афганистан, алексей оверчук