Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Афганистан заинтересован в торговле с Россией, заявил Оверчук - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/afganistan-875156211.html
Афганистан заинтересован в торговле с Россией, заявил Оверчук
Афганистан заинтересован в торговле с Россией, заявил Оверчук - 12.11.2026, ПРАЙМ
Афганистан заинтересован в торговле с Россией, заявил Оверчук
Власти Афганистана выступают за стабильное развитие региона и хотят развивать отношения с Россией, считает российский вице-премьер Алексей Оверчук. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:09+0300
2026-11-12T13:09+0300
россия
афганистан
алексей оверчук
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875156211.jpg?1794478142
КАБУЛ, 12 ноя - ПРАЙМ. Власти Афганистана выступают за стабильное развитие региона и хотят развивать отношения с Россией, считает российский вице-премьер Алексей Оверчук. В четверг российская делегация во главе с Оверчуком прибыла в Кабул. "С приходом к власти правительства "Талибана" создались условия для развития мирной жизни в этой стране. Наши контакты, которые продолжаются уже более трех лет, говорят о том, что движение "Талибан" намерено развивать мирную жизнь в Афганистане. Они выступают за стабильность региона и хотят торговать с нашей страной", - заявил Оверчук журналистам. По его словам, это совпадает с российским видением развития Большой Евразии. "Мы видим большой интерес со стороны правительства Афганистана в том, чтобы развивать отношения с Россией. И мы здесь готовы поддерживать Афганистан. Прежде всего для того, чтобы на землю приходила мирная жизнь, развивалась экономика, создавались рабочие места, у людей были нормальные доходы, они могли спокойно мирно жить", - пояснил он.
афганистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, афганистан, алексей оверчук
РОССИЯ, АФГАНИСТАН, Алексей Оверчук
13:09 12.11.2026
 
Афганистан заинтересован в торговле с Россией, заявил Оверчук

Оверчук: Афганистан выступает за стабильное развитие региона и хочет торговать с Россией

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КАБУЛ, 12 ноя - ПРАЙМ. Власти Афганистана выступают за стабильное развитие региона и хотят развивать отношения с Россией, считает российский вице-премьер Алексей Оверчук.
В четверг российская делегация во главе с Оверчуком прибыла в Кабул.
"С приходом к власти правительства "Талибана" создались условия для развития мирной жизни в этой стране. Наши контакты, которые продолжаются уже более трех лет, говорят о том, что движение "Талибан" намерено развивать мирную жизнь в Афганистане. Они выступают за стабильность региона и хотят торговать с нашей страной", - заявил Оверчук журналистам.
По его словам, это совпадает с российским видением развития Большой Евразии.
"Мы видим большой интерес со стороны правительства Афганистана в том, чтобы развивать отношения с Россией. И мы здесь готовы поддерживать Афганистан. Прежде всего для того, чтобы на землю приходила мирная жизнь, развивалась экономика, создавались рабочие места, у людей были нормальные доходы, они могли спокойно мирно жить", - пояснил он.
 
РОССИЯАФГАНИСТАНАлексей Оверчук
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала