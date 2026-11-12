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Афганистан заинтересован в торговле с Россией, заявил Оверчук

Афганистан заинтересован в торговле с Россией, заявил Оверчук - 12.11.2026, ПРАЙМ

Афганистан заинтересован в торговле с Россией, заявил Оверчук

Власти Афганистана выступают за стабильное развитие региона и хотят развивать отношения с Россией, считает российский вице-премьер Алексей Оверчук. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:09+0300

2026-11-12T13:09+0300

2026-11-12T13:09+0300

россия

афганистан

алексей оверчук

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КАБУЛ, 12 ноя - ПРАЙМ. Власти Афганистана выступают за стабильное развитие региона и хотят развивать отношения с Россией, считает российский вице-премьер Алексей Оверчук. В четверг российская делегация во главе с Оверчуком прибыла в Кабул. "С приходом к власти правительства "Талибана" создались условия для развития мирной жизни в этой стране. Наши контакты, которые продолжаются уже более трех лет, говорят о том, что движение "Талибан" намерено развивать мирную жизнь в Афганистане. Они выступают за стабильность региона и хотят торговать с нашей страной", - заявил Оверчук журналистам. По его словам, это совпадает с российским видением развития Большой Евразии. "Мы видим большой интерес со стороны правительства Афганистана в том, чтобы развивать отношения с Россией. И мы здесь готовы поддерживать Афганистан. Прежде всего для того, чтобы на землю приходила мирная жизнь, развивалась экономика, создавались рабочие места, у людей были нормальные доходы, они могли спокойно мирно жить", - пояснил он.

афганистан

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россия, афганистан, алексей оверчук