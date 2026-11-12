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Афганистан предложил России активнее сотрудничать в области инвестиций
Афганистан предложил России активнее сотрудничать в области инвестиций - 12.11.2026, ПРАЙМ
Афганистан предложил России активнее сотрудничать в области инвестиций
Вице-премьер Афганистана по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар на переговорах с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком предложил активнее... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:00+0300
2026-11-12T14:00+0300
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бизнес
россия
афганистан
алексей оверчук
снг
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КАБУЛ, 12 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер Афганистана по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар на переговорах с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком предложил активнее сотрудничать в области инвестиций и ряде сфер экономики.
Российская делегация во главе с Оверчуком, в которую входят представители российских министерств и 70 компаний, прибыла в Афганистан в четверг.
"Мы приглашаем российских предпринимателей активнее работать на нашем рынке. В частности, мы заинтересованы в инвестициях", - заявил Барадар на переговорах.
Он предложил подумать над созданием специальных экономических зон и разработать дорожную карту сотрудничества, ежегодно проводить экономические выставки и конференции.
"Сегодня будет подписан документ, который позволит увеличить товарооборот", - добавил Барадар.
По его словам, Кабул заинтересован в сотрудничестве в строительстве новых веток железных дорог.
"Мы хотим превратить Афганистан в транзитный хаб между странами СНГ и Азией", - отметил афганский вице-премьер.
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бизнес, россия, афганистан, алексей оверчук, снг
Бизнес, РОССИЯ, АФГАНИСТАН, Алексей Оверчук, СНГ
Афганистан предложил России активнее сотрудничать в области инвестиций
Вице-премьер Афганистана предложил Оверчуку активнее сотрудничать в области инвестиций
КАБУЛ, 12 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер Афганистана по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар на переговорах с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком предложил активнее сотрудничать в области инвестиций и ряде сфер экономики.
Российская делегация во главе с Оверчуком, в которую входят представители российских министерств и 70 компаний, прибыла в Афганистан в четверг.
"Мы приглашаем российских предпринимателей активнее работать на нашем рынке. В частности, мы заинтересованы в инвестициях", - заявил Барадар на переговорах.
Он предложил подумать над созданием специальных экономических зон и разработать дорожную карту сотрудничества, ежегодно проводить экономические выставки и конференции.
"Сегодня будет подписан документ, который позволит увеличить товарооборот", - добавил Барадар.
По его словам, Кабул заинтересован в сотрудничестве в строительстве новых веток железных дорог.
"Мы хотим превратить Афганистан в транзитный хаб между странами СНГ и Азией", - отметил афганский вице-премьер.