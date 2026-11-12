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Акции Nvidia теряют более 7% после закрытия основных торгов в США
Акции Nvidia теряют более 7% после закрытия основных торгов в США - 12.11.2026, ПРАЙМ
Акции Nvidia теряют более 7% после закрытия основных торгов в США
Акции разработчика графических процессоров Nvidia теряют более 7% после закрытия основных торгов в США на фоне публикации Wall Street Journal о том, что совет... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T02:16+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Акции разработчика графических процессоров Nvidia теряют более 7% после закрытия основных торгов в США на фоне публикации Wall Street Journal о том, что совет директоров компании может отстранить ее директора Дженсена Хуанга, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 01.52 мск акции компании падали на 7,38%, до 160,9 доллара за бумагу. Торги среды бумаги завершили ростом на 2,87%, до 173,73 доллара.
Совет директоров Nvidia может уже в среду по американскому времени отстранить от должности основателя и гендиректора компании Дженсена Хуанга, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета New York Times ранее написала, что женщина-предприниматель Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом была источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования.
Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
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торги, рынок, сша, калифорния, nvidia, new york times
Торги, Рынок, США, Калифорния, Nvidia, New York Times
Акции Nvidia теряют более 7% после закрытия основных торгов в США
Акции Nvidia теряют более 7% после закрытия основных торгов в США
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Акции разработчика графических процессоров Nvidia теряют более 7% после закрытия основных торгов в США на фоне публикации Wall Street Journal о том, что совет директоров компании может отстранить ее директора Дженсена Хуанга, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 01.52 мск акции компании падали на 7,38%, до 160,9 доллара за бумагу. Торги среды бумаги завершили ростом на 2,87%, до 173,73 доллара.
Совет директоров Nvidia может уже в среду по американскому времени отстранить от должности основателя и гендиректора компании Дженсена Хуанга, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета New York Times ранее написала, что женщина-предприниматель Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом была источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования.
Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.