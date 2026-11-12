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Акции Nvidia снижаются на новостях о поиске нового главы компании - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Акции Nvidia снижаются на новостях о поиске нового главы компании
Акции Nvidia снижаются на новостях о поиске нового главы компании - 12.11.2026, ПРАЙМ
Акции Nvidia снижаются на новостях о поиске нового главы компании
Акции американского разработчика видеокарт Nvidia снижаются в цене после закрытия основных торгов среды после сообщения агентства Блумберг о том, что совет... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T09:11+0300
2026-11-12T09:28+0300
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торги
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nvidia
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Акции американского разработчика видеокарт Nvidia снижаются в цене после закрытия основных торгов среды после сообщения агентства Блумберг о том, что совет директоров компании ищет потенциальных кандидатов на роль главы корпорации вместо Дженсена Хуанга, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.50 мск акции компании падают в цене на 8% относительно предыдущего закрытия, до 159,77 доллара. Торги среды бумаги завершили ростом на 2,87%, до 173,73 доллара. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники сообщило, что совет директоров Nvidia совместно со сторонней компанией занимается поиском возможных преемников Хуанга. Еще ранее газета Wall Street Journal заявила, также со ссылкой на источники, что совет директоров готовится отправить Хуанга в отставку из-за произошедшего скандала. СМИ писали, что женщина-предприниматель Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом была источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. Как отмечает Блумберг, совет директоров оказался перед сложным выбором. Увольнение Хуанга, основателя и единственного руководителя Nvidia за всю ее историю, может серьезно повлиять на компанию, акции которой за время его руководства выросли в цене более чем на 700 тысяч процентов. При этом сохранение его на посту может усилить давление со стороны законодателей, инвесторов и сотрудников из-за возможных рисков для коммерческих секретов компании, сообщает агентство. Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
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рынок, торги, калифорния, nvidia
Рынок, Торги, Калифорния, Nvidia
09:11 12.11.2026 (обновлено: 09:28 12.11.2026)
 
Акции Nvidia снижаются на новостях о поиске нового главы компании

Акции Nvidia дешевеют на 8% после сообщения о поиске нового главы компании

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Акции американского разработчика видеокарт Nvidia снижаются в цене после закрытия основных торгов среды после сообщения агентства Блумберг о том, что совет директоров компании ищет потенциальных кандидатов на роль главы корпорации вместо Дженсена Хуанга, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.50 мск акции компании падают в цене на 8% относительно предыдущего закрытия, до 159,77 доллара. Торги среды бумаги завершили ростом на 2,87%, до 173,73 доллара.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники сообщило, что совет директоров Nvidia совместно со сторонней компанией занимается поиском возможных преемников Хуанга. Еще ранее газета Wall Street Journal заявила, также со ссылкой на источники, что совет директоров готовится отправить Хуанга в отставку из-за произошедшего скандала.
СМИ писали, что женщина-предприниматель Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом была источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования.
Как отмечает Блумберг, совет директоров оказался перед сложным выбором. Увольнение Хуанга, основателя и единственного руководителя Nvidia за всю ее историю, может серьезно повлиять на компанию, акции которой за время его руководства выросли в цене более чем на 700 тысяч процентов.
При этом сохранение его на посту может усилить давление со стороны законодателей, инвесторов и сотрудников из-за возможных рисков для коммерческих секретов компании, сообщает агентство.
Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
 
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