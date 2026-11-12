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Акции Nebius Group дешевеют на 15%

Акции Nebius Group дешевеют на 15% - 12.11.2026, ПРАЙМ

Акции Nebius Group дешевеют на 15%

Стоимость акций нидерландской компании Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) до открытия торгов в США снижается на 15% после ухудшения прогноза по выручке на 2026... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T16:57+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций нидерландской компании Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) до открытия торгов в США снижается на 15% после ухудшения прогноза по выручке на 2026 год, следует из данных торгов. До открытия торгов в США акции компании дешевеют на 17,11%, до 128,22 доллара. По итогам торгов среды бумаги подорожали на 15,44%, до 154,69 доллара. В финансовом отчете за третий квартал компания сообщила, что прогнозирует выручку за 2026 год у нижней границы диапазона в 3-3,4 миллиарда долларов, в августе ожидая в рамках этого диапазона без уточнений. Аналитики ожидали прогноз по выручке на текущий год в среднем в 3,37 миллиарда долларов. Ухудшение прогноза компания связывает с тем, что ввод в эксплуатацию некоторых сторонних мощностей, который ожидался в текущем году, перенесен на первое полугодие 2027 года. В то же время в 2027 году компания предварительно ожидает выручку в 12-13 миллиардов долларов, указано в отчете. В третьем квартале чистый убыток компании снизился втрое в годовом выражении, до 37,5 миллиона долларов. Выручка подскочила в 6,7 раза к прошлому году, до 980,8 миллиона долларов, прогноз составлял 907,5 миллиона. Удешевление акций компании наблюдается на фоне распродажи в технологическом секторе. Ранее агентство Блумберг сообщило о том, что совет директоров американского разработчика видеокарт Nvidia ищет потенциальных кандидатов на роль главы корпорации вместо Дженсена Хуанга. В результате фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 снижается в четверг на 1,3%, акции Nvidia на предторгах дешевеют на 8,8%. Yandex N.V. в феврале 2024 года объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Позже "Яндекс" сообщил, что нидерландская компания Yandex N.V. полностью вышла из состава акционеров группы. В середине августа 2024 года Yandex N.V. переименовалась в Nebius Group.

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