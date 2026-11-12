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Российский рынок акций в четверг вырос на 0,73%
Российский рынок акций в четверг вырос на 0,73% - 12.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в четверг вырос на 0,73%
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга подрос на 0,73%, следует из данных Московской биржи. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T19:15+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга подрос на 0,73%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,73% - до 2508,23 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций в четверг вырос на 0,73%
Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга вырос на 0,73%