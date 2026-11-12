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Альфа-банк и ЦБ подали апелляции на отказ в иске к "Норникелю" - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Альфа-банк и ЦБ подали апелляции на отказ в иске к "Норникелю"
Альфа-банк и ЦБ подали апелляции на отказ в иске к "Норникелю" - 12.11.2026, ПРАЙМ
Альфа-банк и ЦБ подали апелляции на отказ в иске к "Норникелю"
Альфа-банк и Банк России подали апелляционные жалоб на решение арбитражного суда Москвы, который в сентябре отклонил иск Альфа-банка, просившего взыскать с... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:03+0300
2026-11-12T14:03+0300
финансы
банки
москва
альфа-банк
гмк норильский никель
норникель
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Альфа-банк и Банк России подали апелляционные жалоб на решение арбитражного суда Москвы, который в сентябре отклонил иск Альфа-банка, просившего взыскать с горно-металлургической компании "Норильский никель" около 101,3 миллиона долларов. Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, жалобы поступили в суд первой инстанции 3 и 10 ноября соответственно, они вместе с материалами дела будут переданы для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд. ЦБ РФ участвует в деле в статусе третьего лица. Спор связан с синдицированным кредитом, выданным "Норникелю" в 2017 году иностранными банками. В 2020-2021 годах Альфа-банк в качестве внешнего участника заключил с участниками синдиката – лондонскими филиалами Deutsche Bank и Societe Generale – соглашения фондируемого участия на сумму 37 миллионов и 45 миллионов долларов соответственно. По соглашениям Альфа-банк заплатил иностранным банкам более 35,7 миллиона долларов и около 44,6 миллиона. С марта 2022 года иностранные банки перестали переводить Альфа-банку выплаты от заемщика. Российский банк направил "Норникелю" требование в соответствии с новым антисанкционным регулированием делать выплаты напрямую ему. После отказа заемщика банк обратился в суд с иском о взыскании задолженности и процентов. Арбитражный суд Москвы рассматривал спор повторно. В прошлом году две инстанции полностью удовлетворили иск, признав истца кредитором ответчика. На тот момент сумма иска составляла около 77,3 миллиона долларов. Так, первая инстанция указала в решении, что деньги заемщика блокируются и не доходят до российского банка-кредитора, поэтому ответчик не освобождается "от обязательства осуществлять прямое исполнение надлежащему кредитору". Арбитражный суд Московского округа в ноябре прошлого года отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение. Суд предложил проверить доводы ответчика о том, что погашение в адрес иностранных банков производилось "Норникелем" с разрешения Минфина РФ, а также о том, что истец, получив по решению суда деньги от ответчика, сохранит еще и права требования к Deutsche Bank и Societe Generale. При новом рассмотрении истец при поддержке Банка России как третьего лица настаивал на том, что разрешения Минфина платить иностранным банкам выдавались под условием соблюдения прав Альфа-банка. Ответчик же заявил, что невыплата денег иностранным банкам несла бы риск дефолта по кредитным обязательствам на 4 миллиарда долларов и потенциального ареста экспортной выручки. При этом истец не был прямым участником синдиката и такое антисанкционное регулирование на него не распространяется, подчеркивал юрист "Норникеля".
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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финансы, банки, москва, альфа-банк, гмк норильский никель, норникель
Финансы, Банки, МОСКВА, Альфа-банк, ГМК Норильский никель, Норникель
14:03 12.11.2026
 
Альфа-банк и ЦБ подали апелляции на отказ в иске к "Норникелю"

Альфа-банк и ЦБ обжаловали отказ в иске к "Норникелю" на $101,3 млн

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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Альфа-банк и Банк России подали апелляционные жалоб на решение арбитражного суда Москвы, который в сентябре отклонил иск Альфа-банка, просившего взыскать с горно-металлургической компании "Норильский никель" около 101,3 миллиона долларов.
Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, жалобы поступили в суд первой инстанции 3 и 10 ноября соответственно, они вместе с материалами дела будут переданы для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд. ЦБ РФ участвует в деле в статусе третьего лица.
Спор связан с синдицированным кредитом, выданным "Норникелю" в 2017 году иностранными банками. В 2020-2021 годах Альфа-банк в качестве внешнего участника заключил с участниками синдиката – лондонскими филиалами Deutsche Bank и Societe Generale – соглашения фондируемого участия на сумму 37 миллионов и 45 миллионов долларов соответственно.
По соглашениям Альфа-банк заплатил иностранным банкам более 35,7 миллиона долларов и около 44,6 миллиона.
С марта 2022 года иностранные банки перестали переводить Альфа-банку выплаты от заемщика. Российский банк направил "Норникелю" требование в соответствии с новым антисанкционным регулированием делать выплаты напрямую ему. После отказа заемщика банк обратился в суд с иском о взыскании задолженности и процентов.
Арбитражный суд Москвы рассматривал спор повторно. В прошлом году две инстанции полностью удовлетворили иск, признав истца кредитором ответчика. На тот момент сумма иска составляла около 77,3 миллиона долларов.
Так, первая инстанция указала в решении, что деньги заемщика блокируются и не доходят до российского банка-кредитора, поэтому ответчик не освобождается "от обязательства осуществлять прямое исполнение надлежащему кредитору". Арбитражный суд Московского округа в ноябре прошлого года отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение.
Суд предложил проверить доводы ответчика о том, что погашение в адрес иностранных банков производилось "Норникелем" с разрешения Минфина РФ, а также о том, что истец, получив по решению суда деньги от ответчика, сохранит еще и права требования к Deutsche Bank и Societe Generale.
При новом рассмотрении истец при поддержке Банка России как третьего лица настаивал на том, что разрешения Минфина платить иностранным банкам выдавались под условием соблюдения прав Альфа-банка.
Ответчик же заявил, что невыплата денег иностранным банкам несла бы риск дефолта по кредитным обязательствам на 4 миллиарда долларов и потенциального ареста экспортной выручки. При этом истец не был прямым участником синдиката и такое антисанкционное регулирование на него не распространяется, подчеркивал юрист "Норникеля".
 
ФинансыБанкиМОСКВААльфа-банкГМК Норильский никельНорникель
 
 
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