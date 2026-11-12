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Билет в Вайс-Сити: почему консоли в России подорожали вдвое

Билет в Вайс-Сити: почему консоли в России подорожали вдвое - 12.11.2026, ПРАЙМ

Билет в Вайс-Сити: почему консоли в России подорожали вдвое

До возвращения в Вайс-Сити в GTA 6 осталось совсем немного. Для многих геймеров это стало поводом наконец перейти с прошлого поколения PlayStation и Xbox на PS5 | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T05:05+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. До возвращения в Вайс-Сити в GTA 6 осталось совсем немного. Для многих геймеров это стало поводом наконец перейти с прошлого поколения PlayStation и Xbox на PS5 и Xbox Series X. Правда, обойдется это удовольствие сейчас дороже, чем несколько лет назад. Если на запуске PS5 в 2020 году версию с дисководом можно было найти примерно за 47 тысяч рублей, то сегодня стоимость консоли в отдельных случаях приближается к 100 тысячам.Дефицит на стартеПричин для таких колебаний несколько. Еще на запуске первого поколения консолей текущего поколения в России был дефицит из-за проблем с внутренними компонентами новинок. Особенно это касалось PS5, для покупки которой в отдельных случаях требовался платный предзаказ — 5 тысяч рублей в качестве частичной предоплаты. Это нужно было, чтобы игрок точно "застолбил" себе место для покупки. Время шло, но проблемы с дефицитом сохранялись и в 2021 году. Тогда стоимость PS5 с дисководом уже приблизилась к 50 тысячам рублей.Новые проблемыНастоящие сложности начались весной 2022 года, когда на фоне внешнеполитической обстановки Sony и Microsoft приостановили официальные поставки приставок в Россию. Тогда ценник на консоли Sony резко рванул к потолку в 80 тысяч рублей, а за Xbox Series X и вовсе просили 90 тысяч. Ситуация несколько выровнялась к осени того же года за счет параллельного импорта. В официальных розничных сетях техники вроде "М.Видео" консоли можно было приобрести за 65–75 тысяч рублей.Впрочем, баланс по ценам вскоре начал крениться еще раз, на что повлиял и релиз новых версий консолей. В 2023 году более компактную PS5 Slim по предзаказам предлагали купить за 80 тысяч рублей. Это не идет ни в какое сравнение с более технологически развитой PS5 Pro — за нее на выходе просили около 130 тысяч рублей. Правда, спроса среди широкой аудитории на эту версию не было, несмотря на повышение мощностей консоли и SSD на 2 ТБ. Она больше интересовала энтузиастов рынка, которые следили за всеми новинками индустрии. Не стоит забывать и об изменениях курса рубля за прошедшие годы — его динамика тоже сказалась на консольных ценах не лучшим образом.Параллельно в 2025 году свет увидела гибридная Nintendo Switch 2, которая пришла на замену прошлой версии хитовой консоли. Ее цена на старте составляла в России около 60 тысяч рублей, и с тех пор она упала не сильно. Сегодня приставку можно найти примерно за 50 тысяч. Это довольно характерная черта для всей продукции Nintendo, которая очень неохотно снижает цены и предлагает скидки. Для истории: первую Switch на запуске в 2017 году можно было купить примерно за 22–23 тысячи рублей. Сегодня это даже сложно представить.Железо наносит ответный ударЕще одной проблемой для консольного рынка к 2026 году стало подорожание железа — видеокарт, оперативной памяти, накопителей и так далее — из-за развития искусственного интеллекта и активного появления дата-центров. Палки в колеса подкидывали и перебои на линиях мировых поставок комплектующих. Все это самым негативным образом сказывалось на стоимости консолей поколения, которому исполняется шесть лет. Интересно, что при этом еще далеко не все геймеры пересели за эти приставки. Одной из причин был тот самый рост цен, другой — релиз важных новинок на прошлом поколении.Только за 2026 год рекомендованная стоимость PS5 и Xbox поднялась на 100–150 долларов в зависимости от модели. Сами компании объясняли рост цен упомянутыми проблемами. В России цены на эти консоли тоже поднялись примерно на 10 тысяч рублей в последние месяцы. Так, PS5 Slim можно купить за 60+ тысяч рублей (ранее — 50+ тысяч), а PS5 Pro — за 110+ тысяч (ранее около 80 тысяч, цена падала после снижения ажиотажа).Билет в Вайс-СитиСамым серьезным мотиватором для перехода на текущее поколение консолей среди игроков выступает GTA 6, которая появится на полках (точнее, ее коробки с цифровыми кодами) уже 19 ноября. Причина такого сдвига проста: новая часть легендарной франшизы не выходит на PS4 и Xbox One, поэтому у солидной части геймеров просто не остается выбора. Даже если они годами играли только в спортивные симуляторы, которые выходят чуть ли не на тостерах, с GTA 6 ситуация совсем иная.Спрос на новинку очевиден. В том же "М.Видео" упоминали о серьезном росте продаж консолей Sony на 51% в первом квартале 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025-го. При этом есть подозрение, что после релиза GTA 6 цены на консоли снова скакнут вверх, чтобы упасть ближе к новогодним праздникам за счет акций и предложений.Для тех, кто откладывал переход на новое поколение, момент сейчас непростой: консоли дорожают, а главный аргумент в пользу апгрейда появится только в конце ноября. Но именно вокруг таких релизов и формируется рынок — с дефицитом, параллельным импортом и ценами, которые больше не возвращаются к прежним значениям.Автор: Александр Аммосов, контент-менеджер SmartShell

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Аммосов https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/09/875040432_418:0:2125:1707_100x100_80_0_0_53f451eb69251f882e0f44a8b4d4feab.jpg

мнения аналитиков, технологии, sony, м.видео, microsoft, бизнес