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Аналитики ждут роста дефицита бюджета США в октябре
Аналитики ждут роста дефицита бюджета США в октябре - 12.11.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут роста дефицита бюджета США в октябре
Дефицит бюджета США в октябре составил 298,6 миллиарда долларов после 26,9 миллиарда месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T08:17+0300
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мировая экономика
сша
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в октябре составил 298,6 миллиарда долларов после 26,9 миллиарда месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные опубликует министерство финансов страны в четверг, 12 ноября, в 22.00 мск.
В 10.00 мск бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) выпустит данные о ВВП страны в третьем квартале. Аналитики прогнозируют, что, по предварительной оценке, показатель в годовом выражении вырос на 1,9%.
В 16.30 мск министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 7 ноября. Аналитики ждут, что их число выросло до 195 тысяч с уровня предыдущей недели в 189 тысяч.
В 18.00 мск Национальная ассоциация риелторов (NAR) опубликует доклад о продажах жилья на вторичном рынке в США в октябре. Аналитики считают, что показатель снизился до 3,85 миллиона сделок с 3,99 миллиона в сентябре.
В 20.00 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 ноября. Аналитики ждут, что показатель снизился на 1,1 миллиона баррелей после уменьшения на 0,9 миллиона баррелей неделей раньше.
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мировая экономика, сша
Аналитики ждут роста дефицита бюджета США в октябре
Trading Economics: дефицит бюджета США в октябре составил $298,6 млрд
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в октябре составил 298,6 миллиарда долларов после 26,9 миллиарда месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные опубликует министерство финансов страны в четверг, 12 ноября, в 22.00 мск.
В 10.00 мск бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) выпустит данные о ВВП страны в третьем квартале. Аналитики прогнозируют, что, по предварительной оценке, показатель в годовом выражении вырос на 1,9%.
В 16.30 мск министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 7 ноября. Аналитики ждут, что их число выросло до 195 тысяч с уровня предыдущей недели в 189 тысяч.
В 18.00 мск Национальная ассоциация риелторов (NAR) опубликует доклад о продажах жилья на вторичном рынке в США в октябре. Аналитики считают, что показатель снизился до 3,85 миллиона сделок с 3,99 миллиона в сентябре.
В 20.00 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 ноября. Аналитики ждут, что показатель снизился на 1,1 миллиона баррелей после уменьшения на 0,9 миллиона баррелей неделей раньше.