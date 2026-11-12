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Доткомы 2.0. Anthropic планирует самое дорогое IPO в истории - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Доткомы 2.0. Anthropic планирует самое дорогое IPO в истории
Доткомы 2.0. Anthropic планирует самое дорогое IPO в истории - 12.11.2026, ПРАЙМ
Доткомы 2.0. Anthropic планирует самое дорогое IPO в истории
26 октября 2026 года Anthropic опубликовала проспект эмиссии и подала заявку на листинг акций класса A на Nasdaq под тикером ANT. По данным WSJ и IFR, объем... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T06:06+0300
2026-11-12T06:06+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. 26 октября 2026 года Anthropic опубликовала проспект эмиссии и подала заявку на листинг акций класса A на Nasdaq под тикером ANT. По данным WSJ и IFR, объем размещения может достичь 100 миллиардов долларов при оценке компании в 1,5–2 триллиона долларов. Для сравнения: рекорд, установленный в июне 2026 года компанией SpaceX, - 75 миллиардов долларов. Роуд-шоу идет с 9 ноября, торги ожидаются до 26 ноября. Цена и число акций в проспекте пока не указаны.Бизнес Anthropic настоящий, и в этом главное отличие от спекулятивных дотком-компаний конца 90-х — начала 2000-х. Выручка компании за первое полугодие 2026 года выросла в 14 раз год к году, до 16,3 миллиарда долларов, а во втором квартале компания впервые получила операционную прибыль по GAAP — 974 миллиона долларов. Расходы на вычисления снизились с 251% выручки в начале 2025 года до 48% во втором квартале 2026 года.Спрос поддержит и механика индексов. По правилу ускоренного включения Nasdaq бумага может попасть в Nasdaq-100 уже после 15-го дня торгов. Даже при минимальной доле акций в свободном обращении ее вес составит порядка 1–1,5% индекса, и фондам придется купить эту долю за 15 торговых дней. К тому же OpenAI отложила IPO как минимум до 2027 года, поэтому почти весь институциональный спрос на "чистую" ставку на ИИ достанется Anthropic.Но цена входа решает почти все. При оценке в 2 триллиона долларов стоимость Anthropic за вычетом денежных средств превышает выручку за последние 12 месяцев в 53 раза, при оценке в 1,5 триллиона долларов — в 39 раз. У Nvidia этот показатель — 17, у Microsoft — 12. В нашем базовом сценарии при оценке в 2 триллиона долларов расчетная доходность составляет около 3% годовых до 2030 года, при оценке в 1,5 триллиона долларов — около 11%. Иначе говоря, при 2 триллионах долларов инвестор платит за "бычий" сценарий.После размещения предложение акций будет нарастать постепенно. Сотрудники смогут продать 10% своих акций в день начала торгов, еще 35% — после годовой отчетности за 2026 год. Крупные акционеры, включая Amazon, Google и фонд общественного блага, будут выходить из-под запрета более чем 20 траншами, и около трети их пакетов освободится в третьем квартале 2027 года. Единого "обрыва" через 180 дней, как у Snap в 2017 году, нет. Это создает условия для сильного первого месяца, но не гарантирует сильные результаты по итогам года.За размещением последуют новые выпуски долга и акций. Безотзывные обязательства Anthropic по закупке вычислительных мощностей составят около 431 миллиарда долларов, а с условными договорами и планируемыми закупками — около 800 миллиардов долларов на десятилетие. Это в шесть раз больше текущих средств на счетах компании по состоянию на 30 июня. Разрыв закрывается заранее подписанными линиями: Google готова предоставить до 20 миллиардов долларов, Amazon — 15 миллиардов, Broadcom — 42 миллиарда, а AMD обязалась купить акции на 5 миллиардов.Значительную часть выгоды от роста Anthropic уже получают публичные компании. Доля Alphabet может стоить до 6–8% ее капитализации, доля Amazon — до 6–9%, а акции AMD с начала года подорожали в 2,6 раза. Наиболее уязвимы к замедлению закупок неооблака с высоким долгом, например CoreWeave. Кроме того, покупатели IPO не получат реального контроля: семь основателей через одну акцию класса F контролируют 50,1% голосов, а академические оценки дисконта за такое разделение голосов и капитала — 5–15%.IPO Anthropic как индикатор вершины ИИ-торговлиПо траектории Nasdaq Composite нынешний цикл соответствует маю 1999 года: через 46 месяцев после старта очередного биржевого ралли индекс вырос в 2,3 и 2,5 раза соответственно. Дальше доткомовский индекс за девять месяцев почти удвоился, а затем потерял 78%. Это сходство напоминает, на каком этапе цикла инвесторов просят купить самое дорогое IPO в истории. При этом сегодня на биржу выходят компании другого масштаба. Выручка Anthropic за 12 месяцев — около 35 миллиардов долларов, в 2900 раз больше медианной выручки технологической компании на IPO 1999 года. По фундаментальным показателям нынешний цикл ближе к 1997–1998 годам, чем к 2000-му. Но три механизма 2000 года уже работают: поставщики финансируют покупателей своих мощностей, растет предложение акций, а ФРС возобновила повышение ставки, и доходность 10-летних UST превысила 5%.Инвестиции в инфраструктуру ИИ в 2026 году впервые превысят 1 триллион долларов, а капзатраты пяти крупнейших американских гиперскейлеров составят около 720 миллиардов долларов. В базовом сценарии они вырастут до 2,2 триллиона долларов в год к 2030 году. Основными бенефициарами цикла остаются те, кто продает "лопаты", а не "ищет золото", — производители чипов и энергетическая инфраструктура.Главным испытанием для оценки Anthropic станут ее первые отчеты как публичной компании. Мы ожидаем, что в первом квартале следующего года доля вычислений в выручке поднимется до 57%, а скорректированная маржа снизится до 12%. Прогноз придется пересматривать в двух случаях. Во-первых, если рост выручки снова ускорится: run-rate выше 100 миллиардов долларов к концу 2026 года означал бы, что агенты открыли новый рынок, и тогда даже 2 триллиона долларов выглядели бы разумной ценой. Если же ИИ-цикл развернется раньше наших ожиданий, то вывод о недооценке рисков тоже нужно будет пересмотреть.Автор - Беннетт Керр, аналитик по глобальным активам "Эйлер"
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Беннетт Керр
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, nasdaq composite, amazon, amd, wsj
Мнения аналитиков, Nasdaq Composite, Amazon, AMD, WSJ
06:06 12.11.2026
 
Доткомы 2.0. Anthropic планирует самое дорогое IPO в истории

Беннетт Керр объяснил, почему Anthropic выходит на IPO в 2 трлн долларов прямо сейчас

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Беннетт Керр, аналитик по глобальным активам Эйлер
Беннетт Керр
Аналитик по глобальным активам "Эйлер"
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. 26 октября 2026 года Anthropic опубликовала проспект эмиссии и подала заявку на листинг акций класса A на Nasdaq под тикером ANT. По данным WSJ и IFR, объем размещения может достичь 100 миллиардов долларов при оценке компании в 1,5–2 триллиона долларов. Для сравнения: рекорд, установленный в июне 2026 года компанией SpaceX, - 75 миллиардов долларов. Роуд-шоу идет с 9 ноября, торги ожидаются до 26 ноября. Цена и число акций в проспекте пока не указаны.
Бизнес Anthropic настоящий, и в этом главное отличие от спекулятивных дотком-компаний конца 90-х — начала 2000-х. Выручка компании за первое полугодие 2026 года выросла в 14 раз год к году, до 16,3 миллиарда долларов, а во втором квартале компания впервые получила операционную прибыль по GAAP — 974 миллиона долларов. Расходы на вычисления снизились с 251% выручки в начале 2025 года до 48% во втором квартале 2026 года.
Спрос поддержит и механика индексов. По правилу ускоренного включения Nasdaq бумага может попасть в Nasdaq-100 уже после 15-го дня торгов. Даже при минимальной доле акций в свободном обращении ее вес составит порядка 1–1,5% индекса, и фондам придется купить эту долю за 15 торговых дней. К тому же OpenAI отложила IPO как минимум до 2027 года, поэтому почти весь институциональный спрос на "чистую" ставку на ИИ достанется Anthropic.
Но цена входа решает почти все. При оценке в 2 триллиона долларов стоимость Anthropic за вычетом денежных средств превышает выручку за последние 12 месяцев в 53 раза, при оценке в 1,5 триллиона долларов — в 39 раз. У Nvidia этот показатель — 17, у Microsoft — 12. В нашем базовом сценарии при оценке в 2 триллиона долларов расчетная доходность составляет около 3% годовых до 2030 года, при оценке в 1,5 триллиона долларов — около 11%. Иначе говоря, при 2 триллионах долларов инвестор платит за "бычий" сценарий.

Сценарий

Вероятность

Выручка в 2030 году, миллиарды долларов

Стоимость, триллионы долларов

Доходность в год при оценке 2,0 / 1,5 триллиона долларов

Медвежий

25%

120

0,56

-29% / -24%

Базовый

50%

300

2,55

3% / 11%

Бычий

25%

500

5,65

26% / 35%

Взвешенный

2,83

6% / 14%

После размещения предложение акций будет нарастать постепенно. Сотрудники смогут продать 10% своих акций в день начала торгов, еще 35% — после годовой отчетности за 2026 год. Крупные акционеры, включая Amazon, Google и фонд общественного блага, будут выходить из-под запрета более чем 20 траншами, и около трети их пакетов освободится в третьем квартале 2027 года. Единого "обрыва" через 180 дней, как у Snap в 2017 году, нет. Это создает условия для сильного первого месяца, но не гарантирует сильные результаты по итогам года.
За размещением последуют новые выпуски долга и акций. Безотзывные обязательства Anthropic по закупке вычислительных мощностей составят около 431 миллиарда долларов, а с условными договорами и планируемыми закупками — около 800 миллиардов долларов на десятилетие. Это в шесть раз больше текущих средств на счетах компании по состоянию на 30 июня. Разрыв закрывается заранее подписанными линиями: Google готова предоставить до 20 миллиардов долларов, Amazon — 15 миллиардов, Broadcom — 42 миллиарда, а AMD обязалась купить акции на 5 миллиардов.
Значительную часть выгоды от роста Anthropic уже получают публичные компании. Доля Alphabet может стоить до 6–8% ее капитализации, доля Amazon — до 6–9%, а акции AMD с начала года подорожали в 2,6 раза. Наиболее уязвимы к замедлению закупок неооблака с высоким долгом, например CoreWeave. Кроме того, покупатели IPO не получат реального контроля: семь основателей через одну акцию класса F контролируют 50,1% голосов, а академические оценки дисконта за такое разделение голосов и капитала — 5–15%.
IPO Anthropic как индикатор вершины ИИ-торговли
По траектории Nasdaq Composite нынешний цикл соответствует маю 1999 года: через 46 месяцев после старта очередного биржевого ралли индекс вырос в 2,3 и 2,5 раза соответственно. Дальше доткомовский индекс за девять месяцев почти удвоился, а затем потерял 78%. Это сходство напоминает, на каком этапе цикла инвесторов просят купить самое дорогое IPO в истории.
При этом сегодня на биржу выходят компании другого масштаба. Выручка Anthropic за 12 месяцев — около 35 миллиардов долларов, в 2900 раз больше медианной выручки технологической компании на IPO 1999 года. По фундаментальным показателям нынешний цикл ближе к 1997–1998 годам, чем к 2000-му. Но три механизма 2000 года уже работают: поставщики финансируют покупателей своих мощностей, растет предложение акций, а ФРС возобновила повышение ставки, и доходность 10-летних UST превысила 5%.
Инвестиции в инфраструктуру ИИ в 2026 году впервые превысят 1 триллион долларов, а капзатраты пяти крупнейших американских гиперскейлеров составят около 720 миллиардов долларов. В базовом сценарии они вырастут до 2,2 триллиона долларов в год к 2030 году. Основными бенефициарами цикла остаются те, кто продает "лопаты", а не "ищет золото", — производители чипов и энергетическая инфраструктура.
Главным испытанием для оценки Anthropic станут ее первые отчеты как публичной компании. Мы ожидаем, что в первом квартале следующего года доля вычислений в выручке поднимется до 57%, а скорректированная маржа снизится до 12%. Прогноз придется пересматривать в двух случаях. Во-первых, если рост выручки снова ускорится: run-rate выше 100 миллиардов долларов к концу 2026 года означал бы, что агенты открыли новый рынок, и тогда даже 2 триллиона долларов выглядели бы разумной ценой. Если же ИИ-цикл развернется раньше наших ожиданий, то вывод о недооценке рисков тоже нужно будет пересмотреть.
Автор - Беннетт Керр, аналитик по глобальным активам "Эйлер"

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