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Чемоданы с купюрами бросили из окна во время задержания чиновников в Астане - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Чемоданы с купюрами бросили из окна во время задержания чиновников в Астане
Чемоданы с купюрами бросили из окна во время задержания чиновников в Астане - 12.11.2026, ПРАЙМ
Чемоданы с купюрами бросили из окна во время задержания чиновников в Астане
Чемоданы с похожими на доллары купюрами выбросили из окна жилого комплекса Atlant в Астане в день задержания глав фонда национального благосостояния и... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:33+0300
2026-11-12T13:39+0300
астана
казахстан
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Чемоданы с похожими на доллары купюрами выбросили из окна жилого комплекса Atlant в Астане в день задержания глав фонда национального благосостояния и национальной железнодорожной компании, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на очевидцев. Ранее в четверг Комитет национальной безопасности (КНБ) республики сообщил, что председатель правления Фонда национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов и руководитель национальной железнодорожной компании "Казақстан темир жолы" (КТЖ) Елжас Отыншиев задержаны по подозрению в совершении коррупционного преступления. "В Астане из окна выбросили чемоданы с купюрами, похожими на доллары, на фоне сообщений СМИ о задержаниях топ-менеджеров", - говорится в сообщении. Утром в соцсетях распространились кадры разбросанных на земле купюр. По словам жительницы соседнего дома, она наблюдала, как купюры разлетались в воздухе. Другой очевидец сообщил, что увидел на земле большое количество купюр и упавший чемодан, а позже к месту происшествия приехала патрульная полиция. По данным казахстанского издания Тенгриньюс, на пандусе жилого комплекса было около восьми чемоданов с купюрами по 100 долларов. Отмечается, что Atlant - жилой комплекс бизнес-класса в Есильском районе Астаны.
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астана, казахстан
Астана, КАЗАХСТАН
13:33 12.11.2026 (обновлено: 13:39 12.11.2026)
 
Чемоданы с купюрами бросили из окна во время задержания чиновников в Астане

Чемоданы с купюрами выбросили из окна ЖК в Астане на фоне задержаний топ-менеджеров

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Чемоданы с похожими на доллары купюрами выбросили из окна жилого комплекса Atlant в Астане в день задержания глав фонда национального благосостояния и национальной железнодорожной компании, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на очевидцев.
Ранее в четверг Комитет национальной безопасности (КНБ) республики сообщил, что председатель правления Фонда национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов и руководитель национальной железнодорожной компании "Казақстан темир жолы" (КТЖ) Елжас Отыншиев задержаны по подозрению в совершении коррупционного преступления.
"В Астане из окна выбросили чемоданы с купюрами, похожими на доллары, на фоне сообщений СМИ о задержаниях топ-менеджеров", - говорится в сообщении.
Утром в соцсетях распространились кадры разбросанных на земле купюр. По словам жительницы соседнего дома, она наблюдала, как купюры разлетались в воздухе. Другой очевидец сообщил, что увидел на земле большое количество купюр и упавший чемодан, а позже к месту происшествия приехала патрульная полиция.
По данным казахстанского издания Тенгриньюс, на пандусе жилого комплекса было около восьми чемоданов с купюрами по 100 долларов. Отмечается, что Atlant - жилой комплекс бизнес-класса в Есильском районе Астаны.
 
АстанаКАЗАХСТАН
 
 
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