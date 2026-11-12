https://1prime.ru/20261112/astana-875158077.html

Чемоданы с купюрами бросили из окна во время задержания чиновников в Астане

Чемоданы с купюрами бросили из окна во время задержания чиновников в Астане - 12.11.2026, ПРАЙМ

Чемоданы с купюрами бросили из окна во время задержания чиновников в Астане

Чемоданы с похожими на доллары купюрами выбросили из окна жилого комплекса Atlant в Астане в день задержания глав фонда национального благосостояния и... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:33+0300

2026-11-12T13:33+0300

2026-11-12T13:39+0300

астана

казахстан

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875158077.jpg?1794479958

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Чемоданы с похожими на доллары купюрами выбросили из окна жилого комплекса Atlant в Астане в день задержания глав фонда национального благосостояния и национальной железнодорожной компании, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на очевидцев. Ранее в четверг Комитет национальной безопасности (КНБ) республики сообщил, что председатель правления Фонда национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов и руководитель национальной железнодорожной компании "Казақстан темир жолы" (КТЖ) Елжас Отыншиев задержаны по подозрению в совершении коррупционного преступления. "В Астане из окна выбросили чемоданы с купюрами, похожими на доллары, на фоне сообщений СМИ о задержаниях топ-менеджеров", - говорится в сообщении. Утром в соцсетях распространились кадры разбросанных на земле купюр. По словам жительницы соседнего дома, она наблюдала, как купюры разлетались в воздухе. Другой очевидец сообщил, что увидел на земле большое количество купюр и упавший чемодан, а позже к месту происшествия приехала патрульная полиция. По данным казахстанского издания Тенгриньюс, на пандусе жилого комплекса было около восьми чемоданов с купюрами по 100 долларов. Отмечается, что Atlant - жилой комплекс бизнес-класса в Есильском районе Астаны.

астана

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

астана, казахстан