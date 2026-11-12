https://1prime.ru/20261112/atomenergoprom-875148682.html
"Атомэнергопром" намерен собрать заявки на облигации, сообщил источник
"Атомэнергопром" намерен собрать заявки на облигации, сообщил источник - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Атомэнергопром" намерен собрать заявки на облигации, сообщил источник
"Атомэнергопром" планирует 19 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:29+0300
2026-11-12T11:29+0300
2026-11-12T11:36+0300
рынок
атомэнергопром
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875148682.jpg?1794472576
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" планирует 19 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 190 базисных пунктов. Компания предложит инвесторам облигации с погашением через три с половиной года серии 001P-20 и квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 ноября.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, атомэнергопром, банк россии
Рынок, Атомэнергопром, Банк России
"Атомэнергопром" намерен собрать заявки на облигации, сообщил источник
"Атомэнергопром" намерен 19 ноября собрать заявки на облигации на 25 миллиардов рублей
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" планирует 19 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 190 базисных пунктов.
Компания предложит инвесторам облигации с погашением через три с половиной года серии 001P-20 и квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 ноября.