https://1prime.ru/20261112/atomenergoprom-875148682.html

"Атомэнергопром" намерен собрать заявки на облигации, сообщил источник

"Атомэнергопром" намерен собрать заявки на облигации, сообщил источник - 12.11.2026, ПРАЙМ

"Атомэнергопром" намерен собрать заявки на облигации, сообщил источник

"Атомэнергопром" планирует 19 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:29+0300

2026-11-12T11:29+0300

2026-11-12T11:36+0300

рынок

атомэнергопром

банк россии

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" планирует 19 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 190 базисных пунктов. Компания предложит инвесторам облигации с погашением через три с половиной года серии 001P-20 и квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 ноября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, атомэнергопром, банк россии