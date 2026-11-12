Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: BHP Group планирует реструктуризацию железорудного бизнеса в Австралии - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/avstralija-875162595.html
СМИ: BHP Group планирует реструктуризацию железорудного бизнеса в Австралии
СМИ: BHP Group планирует реструктуризацию железорудного бизнеса в Австралии - 12.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: BHP Group планирует реструктуризацию железорудного бизнеса в Австралии
BHP Group планирует реструктуризацию железорудного бизнеса в Австралии в рамках мер снижения издержек, сообщает информационное агентство Блумберг со ссылкой на... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:49+0300
2026-11-12T14:49+0300
бизнес
австралия
канада
сша
bhp
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875162595.jpg?1794484182
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. BHP Group планирует реструктуризацию железорудного бизнеса в Австралии в рамках мер снижения издержек, сообщает информационное агентство Блумберг со ссылкой на источники. "BHP Group планирует реструктурировать свой австралийский железорудный бизнес в рамках более широких мер сокращения затрат, направленных на помощь крупнейшему в мире горнодобывающему предприятию в преодолении растущих расходов при снижении цен на ключевое сырье для производства стали", – передает агентство. BHP Group уже сократила 300 работников в этом австралийском подразделении и планирует дальнейшего сокращения штата, прежде всего за счет офисных сотрудников, сообщают осведомленные источники. В настоящее время подразделение Western Australia Iron Ore насчитывает более 16 тысяч сотрудников и подрядчиков, отмечает агентство. По словам анонимных источников, в конечном счете эти меры выйдут за рамки железорудного бизнеса, поскольку BHP изучает издержки и в других частях портфеля, поэтому другие подразделения также могут столкнуться с сокращениями. BHP отказалась от комментариев агентству. В июле новым генеральным директором компании стал Брэндон Крейг (Brandon Craig), ранее занимавший должность президента регионального подразделения, отвечающего за развитие проектов в ключевых сырьевых направлениях в Канаде, США и Южной Америке. До этого он руководил железорудным бизнесом BHP в Западной Австралии. BHP (ранее - BHP Billiton) была основана в 2001 году и занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов.
австралия
канада
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, австралия, канада, сша, bhp
Бизнес, АВСТРАЛИЯ, КАНАДА, США, BHP
14:49 12.11.2026
 
СМИ: BHP Group планирует реструктуризацию железорудного бизнеса в Австралии

Bloomberg: BHP Group планирует реструктуризацию железорудного бизнеса в Австралии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. BHP Group планирует реструктуризацию железорудного бизнеса в Австралии в рамках мер снижения издержек, сообщает информационное агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"BHP Group планирует реструктурировать свой австралийский железорудный бизнес в рамках более широких мер сокращения затрат, направленных на помощь крупнейшему в мире горнодобывающему предприятию в преодолении растущих расходов при снижении цен на ключевое сырье для производства стали", – передает агентство.
BHP Group уже сократила 300 работников в этом австралийском подразделении и планирует дальнейшего сокращения штата, прежде всего за счет офисных сотрудников, сообщают осведомленные источники. В настоящее время подразделение Western Australia Iron Ore насчитывает более 16 тысяч сотрудников и подрядчиков, отмечает агентство.
По словам анонимных источников, в конечном счете эти меры выйдут за рамки железорудного бизнеса, поскольку BHP изучает издержки и в других частях портфеля, поэтому другие подразделения также могут столкнуться с сокращениями.
BHP отказалась от комментариев агентству.
В июле новым генеральным директором компании стал Брэндон Крейг (Brandon Craig), ранее занимавший должность президента регионального подразделения, отвечающего за развитие проектов в ключевых сырьевых направлениях в Канаде, США и Южной Америке. До этого он руководил железорудным бизнесом BHP в Западной Австралии.
BHP (ранее - BHP Billiton) была основана в 2001 году и занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов.
 
БизнесАВСТРАЛИЯКАНАДАСШАBHP
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала