https://1prime.ru/20261112/avstralija-875162595.html

СМИ: BHP Group планирует реструктуризацию железорудного бизнеса в Австралии

СМИ: BHP Group планирует реструктуризацию железорудного бизнеса в Австралии - 12.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: BHP Group планирует реструктуризацию железорудного бизнеса в Австралии

BHP Group планирует реструктуризацию железорудного бизнеса в Австралии в рамках мер снижения издержек, сообщает информационное агентство Блумберг со ссылкой на... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T14:49+0300

2026-11-12T14:49+0300

2026-11-12T14:49+0300

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австралия

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. BHP Group планирует реструктуризацию железорудного бизнеса в Австралии в рамках мер снижения издержек, сообщает информационное агентство Блумберг со ссылкой на источники. "BHP Group планирует реструктурировать свой австралийский железорудный бизнес в рамках более широких мер сокращения затрат, направленных на помощь крупнейшему в мире горнодобывающему предприятию в преодолении растущих расходов при снижении цен на ключевое сырье для производства стали", – передает агентство. BHP Group уже сократила 300 работников в этом австралийском подразделении и планирует дальнейшего сокращения штата, прежде всего за счет офисных сотрудников, сообщают осведомленные источники. В настоящее время подразделение Western Australia Iron Ore насчитывает более 16 тысяч сотрудников и подрядчиков, отмечает агентство. По словам анонимных источников, в конечном счете эти меры выйдут за рамки железорудного бизнеса, поскольку BHP изучает издержки и в других частях портфеля, поэтому другие подразделения также могут столкнуться с сокращениями. BHP отказалась от комментариев агентству. В июле новым генеральным директором компании стал Брэндон Крейг (Brandon Craig), ранее занимавший должность президента регионального подразделения, отвечающего за развитие проектов в ключевых сырьевых направлениях в Канаде, США и Южной Америке. До этого он руководил железорудным бизнесом BHP в Западной Австралии. BHP (ранее - BHP Billiton) была основана в 2001 году и занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов.

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бизнес, австралия, канада, сша, bhp