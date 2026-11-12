https://1prime.ru/20261112/bank-875171302.html

Четыре банка из топ-20 скорректировали ставки по кредитам наличными

Четыре банка из топ-20 скорректировали ставки по кредитам наличными - 12.11.2026, ПРАЙМ

Четыре банка из топ-20 скорректировали ставки по кредитам наличными

Четыре российских банка из топ-20 скорректировали ставки по кредитам наличными после заседания Банка России, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T17:40+0300

2026-11-12T17:40+0300

2026-11-12T17:40+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Четыре российских банка из топ-20 скорректировали ставки по кредитам наличными после заседания Банка России, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "По беззалоговым кредитам наличными за период с 22 октября по 12 ноября средняя ПСК (полная стоимость кредита - ред.) снизилась на 0,17 п.п., до 34,18%, по залоговым – осталась без изменений на уровне 23,86%. За три недели после заседания регулятора условия изменили четыре банка: два повысили полную стоимость беззалоговых кредитов на 0,30–1,03 п.п., два – снизили на 0,96–3,03 п.п.", - говорится в сообщении. По беззалоговым кредитам сохранили ставки 12 банков, по залоговым – восемь. ПСК в топ-20 по состоянию на 12 ноября варьируется от 13,88% до 55,90%. Отмечается, что индекс полной стоимости кредита наличными, рассчитываемый "Финуслугами", по состоянию на 12 ноября 2026 года достиг 29,98% годовых. Это на 0,10 п.п. ниже значения 22 октября 2026 года, – накануне прошедшего 23 октября заседания Банка России по ключевой ставке. "Внутри периода индекс вел себя разнонаправленно. Так, к 5 ноября он поднялся до 30,26% (+0,18 п.п. к значению накануне заседания). Банки при этом не столько меняли уровень ставок, сколько расширяли диапазон: нижняя граница ПСК опустилась с 21,30% до 21,04%, верхняя – выросла с 38,86% до 38,92%", - отмечается в сообщении. ЦБ РФ по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, россия, пск, банк россии