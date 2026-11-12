Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Четыре банка из топ-20 скорректировали ставки по кредитам наличными - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/bank-875171302.html
Четыре банка из топ-20 скорректировали ставки по кредитам наличными
Четыре банка из топ-20 скорректировали ставки по кредитам наличными - 12.11.2026, ПРАЙМ
Четыре банка из топ-20 скорректировали ставки по кредитам наличными
Четыре российских банка из топ-20 скорректировали ставки по кредитам наличными после заседания Банка России, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:40+0300
2026-11-12T17:40+0300
банки
финансы
россия
пск
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875171302.jpg?1794494401
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Четыре российских банка из топ-20 скорректировали ставки по кредитам наличными после заседания Банка России, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "По беззалоговым кредитам наличными за период с 22 октября по 12 ноября средняя ПСК (полная стоимость кредита - ред.) снизилась на 0,17 п.п., до 34,18%, по залоговым – осталась без изменений на уровне 23,86%. За три недели после заседания регулятора условия изменили четыре банка: два повысили полную стоимость беззалоговых кредитов на 0,30–1,03 п.п., два – снизили на 0,96–3,03 п.п.", - говорится в сообщении. По беззалоговым кредитам сохранили ставки 12 банков, по залоговым – восемь. ПСК в топ-20 по состоянию на 12 ноября варьируется от 13,88% до 55,90%. Отмечается, что индекс полной стоимости кредита наличными, рассчитываемый "Финуслугами", по состоянию на 12 ноября 2026 года достиг 29,98% годовых. Это на 0,10 п.п. ниже значения 22 октября 2026 года, – накануне прошедшего 23 октября заседания Банка России по ключевой ставке. "Внутри периода индекс вел себя разнонаправленно. Так, к 5 ноября он поднялся до 30,26% (+0,18 п.п. к значению накануне заседания). Банки при этом не столько меняли уровень ставок, сколько расширяли диапазон: нижняя граница ПСК опустилась с 21,30% до 21,04%, верхняя – выросла с 38,86% до 38,92%", - отмечается в сообщении. ЦБ РФ по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, пск, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, ПСК, Банк России
17:40 12.11.2026
 
Четыре банка из топ-20 скорректировали ставки по кредитам наличными

Четыре банка из топ-20 скорректировали ставки по кредитам наличными после заседания ЦБ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Четыре российских банка из топ-20 скорректировали ставки по кредитам наличными после заседания Банка России, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"По беззалоговым кредитам наличными за период с 22 октября по 12 ноября средняя ПСК (полная стоимость кредита - ред.) снизилась на 0,17 п.п., до 34,18%, по залоговым – осталась без изменений на уровне 23,86%. За три недели после заседания регулятора условия изменили четыре банка: два повысили полную стоимость беззалоговых кредитов на 0,30–1,03 п.п., два – снизили на 0,96–3,03 п.п.", - говорится в сообщении.
По беззалоговым кредитам сохранили ставки 12 банков, по залоговым – восемь. ПСК в топ-20 по состоянию на 12 ноября варьируется от 13,88% до 55,90%.
Отмечается, что индекс полной стоимости кредита наличными, рассчитываемый "Финуслугами", по состоянию на 12 ноября 2026 года достиг 29,98% годовых. Это на 0,10 п.п. ниже значения 22 октября 2026 года, – накануне прошедшего 23 октября заседания Банка России по ключевой ставке.
"Внутри периода индекс вел себя разнонаправленно. Так, к 5 ноября он поднялся до 30,26% (+0,18 п.п. к значению накануне заседания). Банки при этом не столько меняли уровень ставок, сколько расширяли диапазон: нижняя граница ПСК опустилась с 21,30% до 21,04%, верхняя – выросла с 38,86% до 38,92%", - отмечается в сообщении.
ЦБ РФ по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
 
БанкиФинансыРОССИЯПСКБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала