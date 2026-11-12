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Билеты на поезд Пекин — Иркутск будут продаваться только в кассах - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Билеты на поезд Пекин — Иркутск будут продаваться только в кассах
Билеты на поезд Пекин — Иркутск будут продаваться только в кассах - 12.11.2026, ПРАЙМ
Билеты на поезд Пекин — Иркутск будут продаваться только в кассах
Билеты на поезд, который будет курсировать между Пекином и Иркутском, будут продаваться только в кассах, сообщили РЖД РИА Новости. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:16+0300
2026-11-12T14:16+0300
бизнес
россия
иркутск
пекин
монголия
ржд
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Билеты на поезд, который будет курсировать между Пекином и Иркутском, будут продаваться только в кассах, сообщили РЖД РИА Новости. РЖД в четверг сообщили, что договорились с Китайскими железными дорогами об организации курсирования международного поезда №3/4 Пекин – Иркутск через столицу Монголии – Улан-Батор. В первый рейс из столицы Китайской Народной Республики он отправится 25 ноября 2026 года, а из Иркутска – 28 ноября. "Продажа билетов будет открыта в ближайшее время. В железнодорожных кассах на территории Российской Федерации можно будет приобрести билеты на поезд отправлением с российских станций и из Монголии, а на территории Китая – отправлением со станций КНР", - сообщили в РЖД. Глубина продажи билетов – 60 суток до отправления поезда. Поезд №3/4 будет ходить раз в неделю: отправляться из Пекина по средам в 7.27 местного времени, делать остановку в Улан-Баторе по четвергам в 14.35 и прибывать в Иркутск по пятницам в 14.55. Из Иркутска состав будет уходить по субботам в 6.58 местного времени, делать остановку в Улан-Баторе по воскресеньям в 6.38 и прибывать в Пекин по понедельникам в 14.35. В пути он также сделает остановки для посадки и высадки пассажиров на станциях Цзининань, Эрлянь, Дзамын-Удэ, Саншанд, Чойр, Дзун-Хара, Дархан, Сухэ-Батор, Наушки, Улан-Удэ и Слюдянка.
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бизнес, россия, иркутск, пекин, монголия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Иркутск, Пекин, МОНГОЛИЯ, РЖД
14:16 12.11.2026
 
Билеты на поезд Пекин — Иркутск будут продаваться только в кассах

РЖД: билеты на поезд между Пекином и Иркутском будут продаваться только в кассах

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Билеты на поезд, который будет курсировать между Пекином и Иркутском, будут продаваться только в кассах, сообщили РЖД РИА Новости.
РЖД в четверг сообщили, что договорились с Китайскими железными дорогами об организации курсирования международного поезда №3/4 Пекин – Иркутск через столицу Монголии – Улан-Батор. В первый рейс из столицы Китайской Народной Республики он отправится 25 ноября 2026 года, а из Иркутска – 28 ноября.
"Продажа билетов будет открыта в ближайшее время. В железнодорожных кассах на территории Российской Федерации можно будет приобрести билеты на поезд отправлением с российских станций и из Монголии, а на территории Китая – отправлением со станций КНР", - сообщили в РЖД.
Глубина продажи билетов – 60 суток до отправления поезда.
Поезд №3/4 будет ходить раз в неделю: отправляться из Пекина по средам в 7.27 местного времени, делать остановку в Улан-Баторе по четвергам в 14.35 и прибывать в Иркутск по пятницам в 14.55. Из Иркутска состав будет уходить по субботам в 6.58 местного времени, делать остановку в Улан-Баторе по воскресеньям в 6.38 и прибывать в Пекин по понедельникам в 14.35.
В пути он также сделает остановки для посадки и высадки пассажиров на станциях Цзининань, Эрлянь, Дзамын-Удэ, Саншанд, Чойр, Дзун-Хара, Дархан, Сухэ-Батор, Наушки, Улан-Удэ и Слюдянка.
 
БизнесРОССИЯИркутскПекинМОНГОЛИЯРЖД
 
 
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