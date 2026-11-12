https://1prime.ru/20261112/bitkoin--875162188.html
Аналитик разъяснил, где биткоин поищет дно
Аналитик разъяснил, где биткоин поищет дно - 12.11.2026, ПРАЙМ
Аналитик разъяснил, где биткоин поищет дно
К середине ноября биткоин может протестировать диапазон 69–72,5 тысячи долларов, где вероятно формирование локального дна. Об этом агентству "Прайм" сообщил... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:36+0300
2026-11-12T14:36+0300
2026-11-12T14:36+0300
биткоин
финансы
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. К середине ноября биткоин может протестировать диапазон 69–72,5 тысячи долларов, где вероятно формирование локального дна. Об этом агентству "Прайм" сообщил финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.По его словам, основными факторами давления остаются геополитическая напряженность и опасения розничных инвесторов, что в декабре ФРС США повысит ставку сразу на 0,5 процентного пункта. "Достаточных оснований для столь резкого шага пока не просматривается, хотя полностью исключать этот сценарий нельзя. Повышение на 0,25 процентного пункта возможно, однако оно уже в значительной степени заложено в котировки, поэтому само по себе такое решение может не вызвать новой волны масштабных продаж", — отметил аналитик.Аргументом против ускоренного повышения ставки служит замедление месячного роста потребительских цен в США с 0,6% в сентябре до 0,4% в октябре. Рост цен на энергоносители также существенно замедлился — с 5,2% до 0,7%. Однако базовая инфляция сохранилась на уровне 0,3% за месяц, что дает ФРС основания сохранять жесткую риторику. Дальнейшее снижение цен на нефть и ослабление геополитической напряженности могли бы уменьшить инфляционные опасения и поддержать спрос на криптовалюты.Потенциальным фактором восстановления Порошин называет скопление коротких позиций выше текущей цены биткоина. При развороте рынка принудительное закрытие шортов, в том числе открытых розничными участниками, создаст дополнительный поток покупок. Это способно ускорить рост и предоставить крупным участникам, включая фонды, ликвидность для фиксации прибыли."Базовый сценарий предполагает поиск дна в районе 69–72,5 тысячи долларов с последующим восстановлением к 83–88 тысячам во второй половине ноября или несколько позднее. Закрепление ниже 69 тысяч долларов или новая геополитическая эскалация потребуют пересмотра этого сценария", — резюмировал аналитик.
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биткоин, финансы, сша, криптовалюта
Биткоин, Финансы, США, криптовалюта
Аналитик разъяснил, где биткоин поищет дно
Аналитик Bitbanker: биткоин может найти дно в районе 69–72,5 тысячи долларов
МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. К середине ноября биткоин может протестировать диапазон 69–72,5 тысячи долларов, где вероятно формирование локального дна. Об этом агентству "Прайм" сообщил финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.
По его словам, основными факторами давления остаются геополитическая напряженность и опасения розничных инвесторов, что в декабре ФРС США повысит ставку сразу на 0,5 процентного пункта.
"Достаточных оснований для столь резкого шага пока не просматривается, хотя полностью исключать этот сценарий нельзя. Повышение на 0,25 процентного пункта возможно, однако оно уже в значительной степени заложено в котировки, поэтому само по себе такое решение может не вызвать новой волны масштабных продаж", — отметил аналитик.
Аргументом против ускоренного повышения ставки служит замедление месячного роста потребительских цен в США с 0,6% в сентябре до 0,4% в октябре. Рост цен на энергоносители также существенно замедлился — с 5,2% до 0,7%. Однако базовая инфляция сохранилась на уровне 0,3% за месяц, что дает ФРС основания сохранять жесткую риторику.
Дальнейшее снижение цен на нефть и ослабление геополитической напряженности могли бы уменьшить инфляционные опасения и поддержать спрос на криптовалюты.
Потенциальным фактором восстановления Порошин называет скопление коротких позиций выше текущей цены биткоина. При развороте рынка принудительное закрытие шортов, в том числе открытых розничными участниками, создаст дополнительный поток покупок. Это способно ускорить рост и предоставить крупным участникам, включая фонды, ликвидность для фиксации прибыли.
"Базовый сценарий предполагает поиск дна в районе 69–72,5 тысячи долларов с последующим восстановлением к 83–88 тысячам во второй половине ноября или несколько позднее. Закрепление ниже 69 тысяч долларов или новая геополитическая эскалация потребуют пересмотра этого сценария", — резюмировал аналитик.
Стоимость биткоина упала ниже 75 тысяч долларов впервые с сентября