https://1prime.ru/20261112/biznes-875166940.html

"Ъ": каждый четвертый малый бизнес готовится к закрытию из-за роста налогов

"Ъ": каждый четвертый малый бизнес готовится к закрытию из-за роста налогов - 12.11.2026, ПРАЙМ

"Ъ": каждый четвертый малый бизнес готовится к закрытию из-за роста налогов

Снижение порога выручки для уплаты НДС вынуждает малый бизнес менять планы: три четверти предпринимателей рассматривают закрытие, сдерживание роста или... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T16:04+0300

2026-11-12T16:04+0300

2026-11-12T16:04+0300

экономика

бизнес

россия

мсп

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/img/84142/78/841427821_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_394b1832b7819c5ee81cf82830978bf3.jpg

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Снижение порога выручки для уплаты НДС вынуждает малый бизнес менять планы: три четверти предпринимателей рассматривают закрытие, сдерживание роста или дробление, пишет "Коммерсант" со ссылкой на опрос Торгово-промышленной палаты РФ."Снижение порога годового дохода, после которого у пользователей упрощенной и патентной систем налогообложения (УСН и ПСН) возникает обязанность платить НДС, заставило 27% из них задуматься о сокращении или даже закрытии бизнеса", — отмечает издание.Как отмечает издание, около 26% респондентов намерены притормозить развитие бизнеса, чтобы не превысить порог, а 24% готовы прибегнуть к дроблению, и лишь 23% не планируют ничего менять. Исследование охватило 23 тысячи предпринимателей из 87 регионов."Согласно опросу, перемены с НДС повлияли на отношения МСП с клиентами — 25% ушли в наличные, 29% — подняли цены, 32% — оставили их на прежнем уровне, пожертвовав прибылью", — добавляет "Коммерсант". С 2026 года порог для уплаты НДС был снижен с 60 до 20 миллионов рублей в год. Выступая летом на пленарной сессии ПМЭФ, президент России Владимир Путин предложил отказаться от дальнейшего снижения и зафиксировать его на нынешнем уровне.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, мсп, владимир путин