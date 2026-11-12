https://1prime.ru/20261112/biznes-875166940.html
"Ъ": каждый четвертый малый бизнес готовится к закрытию из-за роста налогов
"Ъ": каждый четвертый малый бизнес готовится к закрытию из-за роста налогов - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Ъ": каждый четвертый малый бизнес готовится к закрытию из-за роста налогов
Снижение порога выручки для уплаты НДС вынуждает малый бизнес менять планы: три четверти предпринимателей рассматривают закрытие, сдерживание роста или... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T16:04+0300
2026-11-12T16:04+0300
2026-11-12T16:04+0300
экономика
бизнес
россия
мсп
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/img/84142/78/841427821_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_394b1832b7819c5ee81cf82830978bf3.jpg
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Снижение порога выручки для уплаты НДС вынуждает малый бизнес менять планы: три четверти предпринимателей рассматривают закрытие, сдерживание роста или дробление, пишет "Коммерсант" со ссылкой на опрос Торгово-промышленной палаты РФ."Снижение порога годового дохода, после которого у пользователей упрощенной и патентной систем налогообложения (УСН и ПСН) возникает обязанность платить НДС, заставило 27% из них задуматься о сокращении или даже закрытии бизнеса", — отмечает издание.Как отмечает издание, около 26% респондентов намерены притормозить развитие бизнеса, чтобы не превысить порог, а 24% готовы прибегнуть к дроблению, и лишь 23% не планируют ничего менять. Исследование охватило 23 тысячи предпринимателей из 87 регионов."Согласно опросу, перемены с НДС повлияли на отношения МСП с клиентами — 25% ушли в наличные, 29% — подняли цены, 32% — оставили их на прежнем уровне, пожертвовав прибылью", — добавляет "Коммерсант". С 2026 года порог для уплаты НДС был снижен с 60 до 20 миллионов рублей в год. Выступая летом на пленарной сессии ПМЭФ, президент России Владимир Путин предложил отказаться от дальнейшего снижения и зафиксировать его на нынешнем уровне.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/84142/78/841427821_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_07ced9d3271d00eedd7136927623840f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, мсп, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МСП, Владимир Путин
"Ъ": каждый четвертый малый бизнес готовится к закрытию из-за роста налогов
"Ъ": каждый четвертый малый бизнес в России готовится к закрытию из-за повышения налогов
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Снижение порога выручки для уплаты НДС вынуждает малый бизнес менять планы: три четверти предпринимателей рассматривают закрытие, сдерживание роста или дробление, пишет "Коммерсант" со ссылкой на опрос Торгово-промышленной палаты РФ.
"Снижение порога годового дохода, после которого у пользователей упрощенной и патентной систем налогообложения (УСН и ПСН) возникает обязанность платить НДС, заставило 27% из них задуматься о сокращении или даже закрытии бизнеса", — отмечает издание.
Как отмечает издание, около 26% респондентов намерены притормозить развитие бизнеса, чтобы не превысить порог, а 24% готовы прибегнуть к дроблению, и лишь 23% не планируют ничего менять. Исследование охватило 23 тысячи предпринимателей из 87 регионов.
"Согласно опросу, перемены с НДС повлияли на отношения МСП с клиентами — 25% ушли в наличные, 29% — подняли цены, 32% — оставили их на прежнем уровне, пожертвовав прибылью", — добавляет "Коммерсант".
С 2026 года порог для уплаты НДС был снижен с 60 до 20 миллионов рублей в год. Выступая летом на пленарной сессии ПМЭФ, президент России Владимир Путин предложил отказаться от дальнейшего снижения и зафиксировать его на нынешнем уровне.