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"Ъ": каждый четвертый малый бизнес готовится к закрытию из-за роста налогов - 12.11.2026, ПРАЙМ
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"Ъ": каждый четвертый малый бизнес готовится к закрытию из-за роста налогов
"Ъ": каждый четвертый малый бизнес готовится к закрытию из-за роста налогов - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Ъ": каждый четвертый малый бизнес готовится к закрытию из-за роста налогов
Снижение порога выручки для уплаты НДС вынуждает малый бизнес менять планы: три четверти предпринимателей рассматривают закрытие, сдерживание роста или... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T16:04+0300
2026-11-12T16:04+0300
экономика
бизнес
россия
мсп
владимир путин
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Снижение порога выручки для уплаты НДС вынуждает малый бизнес менять планы: три четверти предпринимателей рассматривают закрытие, сдерживание роста или дробление, пишет "Коммерсант" со ссылкой на опрос Торгово-промышленной палаты РФ."Снижение порога годового дохода, после которого у пользователей упрощенной и патентной систем налогообложения (УСН и ПСН) возникает обязанность платить НДС, заставило 27% из них задуматься о сокращении или даже закрытии бизнеса", — отмечает издание.Как отмечает издание, около 26% респондентов намерены притормозить развитие бизнеса, чтобы не превысить порог, а 24% готовы прибегнуть к дроблению, и лишь 23% не планируют ничего менять. Исследование охватило 23 тысячи предпринимателей из 87 регионов."Согласно опросу, перемены с НДС повлияли на отношения МСП с клиентами — 25% ушли в наличные, 29% — подняли цены, 32% — оставили их на прежнем уровне, пожертвовав прибылью", — добавляет "Коммерсант". С 2026 года порог для уплаты НДС был снижен с 60 до 20 миллионов рублей в год. Выступая летом на пленарной сессии ПМЭФ, президент России Владимир Путин предложил отказаться от дальнейшего снижения и зафиксировать его на нынешнем уровне.
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бизнес, россия, мсп, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МСП, Владимир Путин
16:04 12.11.2026
 
"Ъ": каждый четвертый малый бизнес готовится к закрытию из-за роста налогов

"Ъ": каждый четвертый малый бизнес в России готовится к закрытию из-за повышения налогов

© Unsplash/Towfiqu barbhuiyaБизнес, финансы, счет
Бизнес, финансы, счет
© Unsplash/Towfiqu barbhuiya
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Снижение порога выручки для уплаты НДС вынуждает малый бизнес менять планы: три четверти предпринимателей рассматривают закрытие, сдерживание роста или дробление, пишет "Коммерсант" со ссылкой на опрос Торгово-промышленной палаты РФ.
"Снижение порога годового дохода, после которого у пользователей упрощенной и патентной систем налогообложения (УСН и ПСН) возникает обязанность платить НДС, заставило 27% из них задуматься о сокращении или даже закрытии бизнеса", — отмечает издание.
Как отмечает издание, около 26% респондентов намерены притормозить развитие бизнеса, чтобы не превысить порог, а 24% готовы прибегнуть к дроблению, и лишь 23% не планируют ничего менять. Исследование охватило 23 тысячи предпринимателей из 87 регионов.
"Согласно опросу, перемены с НДС повлияли на отношения МСП с клиентами — 25% ушли в наличные, 29% — подняли цены, 32% — оставили их на прежнем уровне, пожертвовав прибылью", — добавляет "Коммерсант".
С 2026 года порог для уплаты НДС был снижен с 60 до 20 миллионов рублей в год. Выступая летом на пленарной сессии ПМЭФ, президент России Владимир Путин предложил отказаться от дальнейшего снижения и зафиксировать его на нынешнем уровне.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМСПВладимир Путин
 
 
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