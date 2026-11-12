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BMW и Skoda сократили производство из-за нарушения поставок комплектующих - 12.11.2026, ПРАЙМ
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BMW и Skoda сократили производство из-за нарушения поставок комплектующих
BMW и Skoda сократили производство из-за нарушения поставок комплектующих - 12.11.2026, ПРАЙМ
BMW и Skoda сократили производство из-за нарушения поставок комплектующих
Автопроизводители BMW и Skoda сократили производство ввиду нарушения поставок комплектующих с заводов на Украине, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:48+0300
2026-11-12T13:48+0300
бизнес
промышленность
украина
bmw
skoda
handelsblatt
bmw x5
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БЕРЛИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Автопроизводители BMW и Skoda сократили производство ввиду нарушения поставок комплектующих с заводов на Украине, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в промышленных кругах. "BMW отменила смены на заводах в Регенсбурге, Лейпциге и Оксфорде. На предприятии Skoda, дочерней компании Volkswagen, нехватка кабельных жгутов на несколько недель затруднила производство электромобилей Enyaq и Elroq", - говорится в сообщении. По информации источников, перебои возникли после остановки производства на принадлежащих немецкой компании-поставщику Kromberg & Schubert заводах в Житомире и Луцке. В итоге компании, поставлявшей комплектующие для ряда европейских автопроизводителей, пришлось приостановить свою деятельность на Украине.
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бизнес, промышленность, украина, bmw, skoda, handelsblatt, bmw x5
Бизнес, Промышленность, УКРАИНА, BMW, Skoda, Handelsblatt, BMW X5
13:48 12.11.2026
 
BMW и Skoda сократили производство из-за нарушения поставок комплектующих

Handelsblatt: BMW и Skoda сократили производство из-за нарушения поставок комплектующих

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БЕРЛИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Автопроизводители BMW и Skoda сократили производство ввиду нарушения поставок комплектующих с заводов на Украине, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в промышленных кругах.
"BMW отменила смены на заводах в Регенсбурге, Лейпциге и Оксфорде. На предприятии Skoda, дочерней компании Volkswagen, нехватка кабельных жгутов на несколько недель затруднила производство электромобилей Enyaq и Elroq", - говорится в сообщении.
По информации источников, перебои возникли после остановки производства на принадлежащих немецкой компании-поставщику Kromberg & Schubert заводах в Житомире и Луцке. В итоге компании, поставлявшей комплектующие для ряда европейских автопроизводителей, пришлось приостановить свою деятельность на Украине.
 
БизнесПромышленностьУКРАИНАBMWSkodaHandelsblattBMW X5
 
 
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