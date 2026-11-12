https://1prime.ru/20261112/bmw-875159269.html
BMW и Skoda сократили производство из-за нарушения поставок комплектующих
BMW и Skoda сократили производство из-за нарушения поставок комплектующих - 12.11.2026, ПРАЙМ
BMW и Skoda сократили производство из-за нарушения поставок комплектующих
Автопроизводители BMW и Skoda сократили производство ввиду нарушения поставок комплектующих с заводов на Украине, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:48+0300
2026-11-12T13:48+0300
2026-11-12T13:48+0300
бизнес
промышленность
украина
bmw
skoda
handelsblatt
bmw x5
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875159269.jpg?1794480516
БЕРЛИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Автопроизводители BMW и Skoda сократили производство ввиду нарушения поставок комплектующих с заводов на Украине, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в промышленных кругах.
"BMW отменила смены на заводах в Регенсбурге, Лейпциге и Оксфорде. На предприятии Skoda, дочерней компании Volkswagen, нехватка кабельных жгутов на несколько недель затруднила производство электромобилей Enyaq и Elroq", - говорится в сообщении.
По информации источников, перебои возникли после остановки производства на принадлежащих немецкой компании-поставщику Kromberg & Schubert заводах в Житомире и Луцке. В итоге компании, поставлявшей комплектующие для ряда европейских автопроизводителей, пришлось приостановить свою деятельность на Украине.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, украина, bmw, skoda, handelsblatt, bmw x5
Бизнес, Промышленность, УКРАИНА, BMW, Skoda, Handelsblatt, BMW X5
BMW и Skoda сократили производство из-за нарушения поставок комплектующих
Handelsblatt: BMW и Skoda сократили производство из-за нарушения поставок комплектующих
БЕРЛИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Автопроизводители BMW и Skoda сократили производство ввиду нарушения поставок комплектующих с заводов на Украине, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в промышленных кругах.
"BMW отменила смены на заводах в Регенсбурге, Лейпциге и Оксфорде. На предприятии Skoda, дочерней компании Volkswagen, нехватка кабельных жгутов на несколько недель затруднила производство электромобилей Enyaq и Elroq", - говорится в сообщении.
По информации источников, перебои возникли после остановки производства на принадлежащих немецкой компании-поставщику Kromberg & Schubert заводах в Житомире и Луцке. В итоге компании, поставлявшей комплектующие для ряда европейских автопроизводителей, пришлось приостановить свою деятельность на Украине.