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BMW и Skoda сократили производство из-за нарушения поставок комплектующих

BMW и Skoda сократили производство из-за нарушения поставок комплектующих - 12.11.2026, ПРАЙМ

BMW и Skoda сократили производство из-за нарушения поставок комплектующих

Автопроизводители BMW и Skoda сократили производство ввиду нарушения поставок комплектующих с заводов на Украине, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:48+0300

2026-11-12T13:48+0300

2026-11-12T13:48+0300

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БЕРЛИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Автопроизводители BMW и Skoda сократили производство ввиду нарушения поставок комплектующих с заводов на Украине, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в промышленных кругах. "BMW отменила смены на заводах в Регенсбурге, Лейпциге и Оксфорде. На предприятии Skoda, дочерней компании Volkswagen, нехватка кабельных жгутов на несколько недель затруднила производство электромобилей Enyaq и Elroq", - говорится в сообщении. По информации источников, перебои возникли после остановки производства на принадлежащих немецкой компании-поставщику Kromberg & Schubert заводах в Житомире и Луцке. В итоге компании, поставлявшей комплектующие для ряда европейских автопроизводителей, пришлось приостановить свою деятельность на Украине.

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бизнес, промышленность, украина, bmw, skoda, handelsblatt, bmw x5