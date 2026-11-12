https://1prime.ru/20261112/brazilija-875138188.html
Бразилия за октябрь вдвое нарастила импорт рыбы из России
Бразилия за октябрь вдвое нарастила импорт рыбы из России - 12.11.2026, ПРАЙМ
Бразилия за октябрь вдвое нарастила импорт рыбы из России
Бразилия за октябрь этого года вдвое нарастила импорт рыбы из России, до нового рекорда, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T04:46+0300
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2026-11-12T04:46+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Бразилия за октябрь этого года вдвое нарастила импорт рыбы из России, до нового рекорда, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Так, за октябрь бразильские компании закупили в РФ рыбы почти на 1,8 миллиона долларов, обновив сентябрьский рекорд. В месячном выражении стоимость поставок выросла в 2,1 раза, а в годовом - в 15 раз, со 120,8 тысячи долларов.
В основном бразильцы закупали в России сушеную треску - октябрьские поставки достигли 1,3 миллиона долларов. Еще импортировались замороженная треска - на 227,7 тысячи долларов, а также мороженое филе трески, сайды и других рыб - на 219,6 тысячи.
Суммарный объем бразильского импорта из России за 10 месяцев достиг 5,3 миллиона долларов против 354,3 тысячи за тот же период прошлого года.
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бизнес, россия
Бразилия за октябрь вдвое нарастила импорт рыбы из России
Бразилия за октябрь вдвое нарастила импорт рыбы из России, до нового рекорда
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Бразилия за октябрь этого года вдвое нарастила импорт рыбы из России, до нового рекорда, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Так, за октябрь бразильские компании закупили в РФ рыбы почти на 1,8 миллиона долларов, обновив сентябрьский рекорд. В месячном выражении стоимость поставок выросла в 2,1 раза, а в годовом - в 15 раз, со 120,8 тысячи долларов.
В основном бразильцы закупали в России сушеную треску - октябрьские поставки достигли 1,3 миллиона долларов. Еще импортировались замороженная треска - на 227,7 тысячи долларов, а также мороженое филе трески, сайды и других рыб - на 219,6 тысячи.
Суммарный объем бразильского импорта из России за 10 месяцев достиг 5,3 миллиона долларов против 354,3 тысячи за тот же период прошлого года.