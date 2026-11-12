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Бразилия в октябре поставила в Россию косметики на рекордную сумму

Бразилия в октябре поставила в Россию косметики на рекордную сумму - 12.11.2026, ПРАЙМ

Бразилия в октябре поставила в Россию косметики на рекордную сумму

Бразилия в октябре этого года поставила в Россию косметики на рекордную сумму за все время торговли двух стран, свидетельствуют данные бразильской статслужбы,... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T09:18+0300

2026-11-12T09:18+0300

2026-11-12T09:18+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Бразилия в октябре этого года поставила в Россию косметики на рекордную сумму за все время торговли двух стран, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Так, за октябрь 2026 года Бразилия экспортировала в Россию уходовой и декоративной косметики на максимальные за все время 309,1 тысячи долларов - в 5,6 раза больше, чем в сентябре. Основную долю поставок заняли уходовая косметика и средства для макияжа губ. Кроме того, до рекорда вырос и экспорт средств для ухода за волосами, в основном шампуней - до 385,2 тысячи долларов. В месячном выражении поставки выросли в 11,8 раза, а в годовом – в 4,5 раза. Суммарно за январь-октябрь Россия закупила у Бразилии косметики на 455,2 тысячи долларов (рост в 37 раз), а средств для волос - на 785,6 тысячи долларов (+26%). Среди основных импортеров косметики из Бразилии Россия расположилась на 9-м месте. В пятерку вошли соседи: Мексика (2,7 миллиона долларов), Аргентина (1,8 миллиона), Чили (1,3 миллиона), Перу (1,1 миллиона) и Колумбия (997,1 тысячи). В числе покупателей продукции для волос Россия оказалась 19-й, а места в топ-5 достались Аргентине (3,5 миллиона долларов), Колумбии (2,71 миллиона), Чили (2,68 миллиона), США (2,4 миллиона) и Мексике (2,2 миллиона).

бразилия

мексика

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, мировая экономика, бразилия, мексика, аргентина