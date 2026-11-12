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Дефицит бюджета США в октябре подскочил в 15 раз
Дефицит бюджета США в октябре подскочил в 15 раз - 12.11.2026, ПРАЙМ
Дефицит бюджета США в октябре подскочил в 15 раз
Дефицит бюджета США в октябре подскочил в 15 раз, до 404,064 миллиарда долларов против 26,9 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T22:13+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в октябре подскочил в 15 раз, до 404,064 миллиарда долларов против 26,9 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали рост дефицита только до 298,6 миллиарда долларов.
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мировая экономика, финансы, сша
Мировая экономика, Финансы, США
Дефицит бюджета США в октябре подскочил в 15 раз
Дефицит бюджета США в октябре подскочил в 15 раз, до 404,064 миллиарда долларов
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в октябре подскочил в 15 раз, до 404,064 миллиарда долларов против 26,9 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали рост дефицита только до 298,6 миллиарда долларов.