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Дефицит бюджета США в октябре подскочил в 15 раз

Дефицит бюджета США в октябре подскочил в 15 раз - 12.11.2026, ПРАЙМ

Дефицит бюджета США в октябре подскочил в 15 раз

Дефицит бюджета США в октябре подскочил в 15 раз, до 404,064 миллиарда долларов против 26,9 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T22:13+0300

2026-11-12T22:13+0300

2026-11-12T22:13+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в октябре подскочил в 15 раз, до 404,064 миллиарда долларов против 26,9 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали рост дефицита только до 298,6 миллиарда долларов.

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мировая экономика, финансы, сша