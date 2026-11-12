https://1prime.ru/20261112/changan-875173377.html
Changan впервые стал лидером рынка новых электромобилей в России
Changan впервые стал лидером рынка новых электромобилей в России - 12.11.2026, ПРАЙМ
Changan впервые стал лидером рынка новых электромобилей в России
Китайский автопроизводитель Changan впервые стал лидером рынка электромобилей в России, реализовав 1125 новых электрокаров, сообщило агентство "Автостат" со... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T18:20+0300
2026-11-12T18:20+0300
2026-11-12T18:20+0300
бизнес
россия
toyota
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Changan впервые стал лидером рынка электромобилей в России, реализовав 1125 новых электрокаров, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств) и с учетом собственной сегментации.
"Changan впервые стал лидером рынка новых электромобилей в России. По итогам октября 2026 года в нашей стране было реализовано 1 125 новых электрокаров Changan", - говорится в сообщении.
Также в пятерку лидеров марок по продажам вошли Toyota с 992 проданными автомобилями, российские бренды Evolute и Umo (596 и 395 машин), а пятое место занял китайский BYD (260 штук).
Рейтинг моделей электромобилей по продажам возглавил Changan Q05 - в октябре было продано 1 085 реализованных экземпляров. Второе место по числу проданных экземпляров заняла Toyota BZ3X с 983 реализованными автомобилями. В пятерку вошли Evolute i-JOY (593 штуки), UMO 5 (395 машин) и Avatr 11 (95 автомобилей).
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бизнес, россия, toyota, evolute, byd, toyota camry
Бизнес, РОССИЯ, Toyota, Evolute, BYD, Toyota Camry
Changan впервые стал лидером рынка новых электромобилей в России
"Автостат": Changan впервые стал лидером рынка новых электромобилей в России
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Changan впервые стал лидером рынка электромобилей в России, реализовав 1125 новых электрокаров, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств) и с учетом собственной сегментации.
"Changan впервые стал лидером рынка новых электромобилей в России. По итогам октября 2026 года в нашей стране было реализовано 1 125 новых электрокаров Changan", - говорится в сообщении.
Также в пятерку лидеров марок по продажам вошли Toyota с 992 проданными автомобилями, российские бренды Evolute и Umo (596 и 395 машин), а пятое место занял китайский BYD (260 штук).
Рейтинг моделей электромобилей по продажам возглавил Changan Q05 - в октябре было продано 1 085 реализованных экземпляров. Второе место по числу проданных экземпляров заняла Toyota BZ3X с 983 реализованными автомобилями. В пятерку вошли Evolute i-JOY (593 штуки), UMO 5 (395 машин) и Avatr 11 (95 автомобилей).