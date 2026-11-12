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Средний чек при покупке аэрогрилей за девять месяцев снизился на 16,7% - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Средний чек при покупке аэрогрилей за девять месяцев снизился на 16,7%
Средний чек при покупке аэрогрилей за девять месяцев снизился на 16,7% - 12.11.2026, ПРАЙМ
Средний чек при покупке аэрогрилей за девять месяцев снизился на 16,7%
Средний чек при покупке аэрогрилей за девять месяцев 2026 года снизился на 16,7%, до 7,3 тысячи рублей, при этом продажи устройств выросли в 4,6 раза,... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:34+0300
2026-11-12T10:34+0300
бизнес
финансы
россия
м.видео
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Средний чек при покупке аэрогрилей за девять месяцев 2026 года снизился на 16,7%, до 7,3 тысячи рублей, при этом продажи устройств выросли в 4,6 раза, рассказали РИА Новости в "М.Видео". "Средняя цена проданного аэрогриля снизилась на 16,7%, до 7,3 тысячи рублей", - привели в компании динамику среднего чека на устройства. "По данным аналитической компании ICMR, продажи достигли 4,16 миллиона устройств на сумму 30,2 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок вырос на 355,8% в натуральном выражении - почти в 4,6 раза, и на 279,7% в денежном - почти в 3,8 раза", - указали в "М.Видео". В компании уточнили, что количество покупок растет быстрее денежного оборота: аэрогрили становятся доступнее и привлекают более широкую аудиторию. Так, покупатели выбирают устройства для повседневного приготовления разных блюд с небольшим количеством масла и возможностью сократить активное участие в готовке.
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40
192
40
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бизнес, финансы, россия, м.видео
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, М.Видео
10:34 12.11.2026
 
Средний чек при покупке аэрогрилей за девять месяцев снизился на 16,7%

"М.Видео": средний чек при покупке аэрогрилей за девять месяцев снизился на 16,7%

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Средний чек при покупке аэрогрилей за девять месяцев 2026 года снизился на 16,7%, до 7,3 тысячи рублей, при этом продажи устройств выросли в 4,6 раза, рассказали РИА Новости в "М.Видео".
"Средняя цена проданного аэрогриля снизилась на 16,7%, до 7,3 тысячи рублей", - привели в компании динамику среднего чека на устройства.
"По данным аналитической компании ICMR, продажи достигли 4,16 миллиона устройств на сумму 30,2 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок вырос на 355,8% в натуральном выражении - почти в 4,6 раза, и на 279,7% в денежном - почти в 3,8 раза", - указали в "М.Видео".
В компании уточнили, что количество покупок растет быстрее денежного оборота: аэрогрили становятся доступнее и привлекают более широкую аудиторию.
Так, покупатели выбирают устройства для повседневного приготовления разных блюд с небольшим количеством масла и возможностью сократить активное участие в готовке.
 
БизнесФинансыРОССИЯМ.Видео
 
 
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