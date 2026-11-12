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Средний чек при покупке аэрогрилей за девять месяцев снизился на 16,7%

Средний чек при покупке аэрогрилей за девять месяцев снизился на 16,7% - 12.11.2026, ПРАЙМ

Средний чек при покупке аэрогрилей за девять месяцев снизился на 16,7%

Средний чек при покупке аэрогрилей за девять месяцев 2026 года снизился на 16,7%, до 7,3 тысячи рублей, при этом продажи устройств выросли в 4,6 раза,... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T10:34+0300

2026-11-12T10:34+0300

2026-11-12T10:34+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Средний чек при покупке аэрогрилей за девять месяцев 2026 года снизился на 16,7%, до 7,3 тысячи рублей, при этом продажи устройств выросли в 4,6 раза, рассказали РИА Новости в "М.Видео". "Средняя цена проданного аэрогриля снизилась на 16,7%, до 7,3 тысячи рублей", - привели в компании динамику среднего чека на устройства. "По данным аналитической компании ICMR, продажи достигли 4,16 миллиона устройств на сумму 30,2 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок вырос на 355,8% в натуральном выражении - почти в 4,6 раза, и на 279,7% в денежном - почти в 3,8 раза", - указали в "М.Видео". В компании уточнили, что количество покупок растет быстрее денежного оборота: аэрогрили становятся доступнее и привлекают более широкую аудиторию. Так, покупатели выбирают устройства для повседневного приготовления разных блюд с небольшим количеством масла и возможностью сократить активное участие в готовке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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