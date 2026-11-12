https://1prime.ru/20261112/chernyshenko-875167065.html

Чернышенко назвал приоритеты цифровой трансформации в России

Чернышенко назвал приоритеты цифровой трансформации в России - 12.11.2026, ПРАЙМ

Чернышенко назвал приоритеты цифровой трансформации в России

Кибербезопасность, искусственный интеллект, резервирование данных и внедрение новых сервисов на платформе "Макс" являются приоритетами цифровой трансформация в... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T16:05+0300

2026-11-12T16:05+0300

2026-11-12T16:05+0300

технологии

россия

дмитрий чернышенко

максут шадаев

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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Кибербезопасность, искусственный интеллект, резервирование данных и внедрение новых сервисов на платформе "Макс" являются приоритетами цифровой трансформация в России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Видим хороший эффект с точки зрения сокращения сроков оказания услуг. Наша задача – не снижая темп, продолжить цифровую трансформацию государства. Среди приоритетов – кибербезопасность, искусственный интеллект, резервирование данных, внедрение новых сервисов на платформе национального мессенджера "Макс". Системы должны быть способны выдерживать любые сбои, важно гарантировано обеспечить сохранность данных", – сказал Чернышенко. Вице-премьер провел рабочее совещание с руководителями цифровой трансформации всех регионов и федеральных ведомств. В мероприятии приняли участие глава Минцифры Максут Шадаев, представители федеральных министерств и ведомств, профильных организаций и регионов. По словам Чернышенко, в ближайшее время будут актуализированы вызовы Национальной стратегии развития искусственного интеллекта в России, ее ключевой показатель – экономический эффект 11,2 триллиона рублей. "Зампред правительства поручил обеспечить достижение всех целевых показателей по внедрению социально значимых сервисов национального мессенджера "Макс", среди которых цифровое заселение в гостиницы и проход на спортивные мероприятия, подтверждение права льготного проезда на транспорте и прохода в учреждения культуры, проведение телемедицинских консультаций, запись на посещение МФЦ, подтверждений возраста при покупке ряда товаров", - говорится в сообщении правительства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, дмитрий чернышенко, максут шадаев