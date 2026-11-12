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Немецкий DAX впервые поднялся выше 27 тысяч пунктов

Немецкий DAX впервые поднялся выше 27 тысяч пунктов - 12.11.2026, ПРАЙМ

Немецкий DAX впервые поднялся выше 27 тысяч пунктов

Основные фондовые индексы Европы растут в четверг, при этом немецкий DAX впервые поднялся выше 27 тысяч пунктов, свидетельствуют данные торгов. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:59+0300

2026-11-12T11:59+0300

2026-11-12T11:59+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг, при этом немецкий DAX впервые поднялся выше 27 тысяч пунктов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.42 мск немецкий DAX рос на 1,25% относительно предыдущего закрытия, до 26 974,5 пункта. Минутами ранее показатель достиг рекордного значения в 27 001,5 пункта - впервые выше психологической отметки в 27 тысяч пунктов.

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рынок, индексы, торги, европа, dax