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Дефицит торгового баланса Украины вырос почти до 52 миллиардов долларов

Дефицит торгового баланса Украины вырос почти до 52 миллиардов долларов - 12.11.2026, ПРАЙМ

Дефицит торгового баланса Украины вырос почти до 52 миллиардов долларов

Дефицит торгового баланса Украины вырос почти до 52 миллиардов долларов по итогам января-октября этого года, сообщили в украинской таможенной службе. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:33+0300

2026-11-12T12:33+0300

2026-11-12T12:47+0300

финансы

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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса Украины вырос почти до 52 миллиардов долларов по итогам января-октября этого года, сообщили в украинской таможенной службе. Государственная таможенная служба Украины в августе сообщила, что дефицит торгового баланса Украины по итогам января-июля составил 34 миллиарда долларов. "За десять месяцев 2026 года товарооборот Украины составил почти 116,6 миллиарда долларов. В течение января-октября 2026 года на Украину импортировали товаров на сумму почти 84,2 миллиарда долларов, а экспортировали – (на сумму – ред.) более 32,4 миллиарда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможни. По информации ведомства, больше всего товаров импортировали из Китая, Польши и Германии. Наибольший объем экспорта был в Польшу, Германию и Турцию. Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ сообщал, что дефицит торгового баланса Украины по итогам прошлого года составил 53 миллиарда долларов, или 25% ВВП.

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финансы, мировая экономика, украина, польша, германия