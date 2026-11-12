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Эксперт рассказала, какие привычки мешают откладывать деньги

Эксперт рассказала, какие привычки мешают откладывать деньги - 12.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, какие привычки мешают откладывать деньги

Привычка не замечать повторяющиеся небольшие траты мешает откладывать деньги, поскольку за месяц они могут сложиться в приличную сумму, рассказала доцент... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:07+0300

2026-11-12T13:07+0300

2026-11-12T13:07+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Привычка не замечать повторяющиеся небольшие траты мешает откладывать деньги, поскольку за месяц они могут сложиться в приличную сумму, рассказала доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при правительстве РФ Елена Домбровская. "Мешает откладывать привычка не замечать повторяющиеся небольшие траты. За месяц их сумма может быть весьма приличной. Условный пример: три ненужные подписки по 399 рублей и восемь спонтанных заказов по 700 рублей обходятся в 6 797 рублей ежемесячно. За год это 81 564 рубля. Можно отказаться от того, чем человек не пользуется или что покупает без особого удовольствия", - сказала Домбровская "Ленте.ру". По ее словам, отдельная ловушка - покупать ради скидки, кешбэка или бесплатной доставки. Кешбэк возвращает лишь часть потраченного, а не делает покупку доходом, и перед оплатой полезно спросить себя, купили бы вы это без акции, пояснила Домбровская. Для необязательной покупки эксперт порекомендовала установить паузу хотя бы до следующего дня. "Мешает накоплениям и привычка оценивать покупку только по ежемесячному платежу. Несколько небольших рассрочек вместе могут занять весь свободный остаток. Смотреть нужно на общую сумму обязательств, даты платежей и переплату", - отметила Домбровская. Эксперт также подчеркнула что ежегодные расходы - страховка, налоги, школьные покупки и подарки - обычно предсказуемы, поэтому на них стоит заранее откладывать ежемесячно. Сбережениям, по ее словам, мешает и автоматическое увеличение расходов вслед за ростом зарплаты. Домбровская порекомендовала начать с просмотра расходов за месяц, отмены ненужных списаний и одной понятной цели - например, собрать 30 тысяч рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , россия