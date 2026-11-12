https://1prime.ru/20261112/dietolog-875156578.html

Названа лучшая замена кофе

Названа лучшая замена кофе - 12.11.2026, ПРАЙМ

Названа лучшая замена кофе

Восполнить кофе едой, если нужен бодрящий эффект, не получится, но ближе всего к нему по действию горький шоколад, рассказал диетолог, эндокринолог Антон... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:14+0300

2026-11-12T13:14+0300

2026-11-12T13:14+0300

здоровье

общество

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875156578.jpg?1794478483

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Восполнить кофе едой, если нужен бодрящий эффект, не получится, но ближе всего к нему по действию горький шоколад, рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков. По его словам, наиболее близкой альтернативой кофе может стать горький шоколад с высоким содержанием какао-бобов. "Продуктами питания кофе полноценно не заменишь, если мы говорим о стимулирующем эффекте. Но что-то близкое по смыслу - это горький шоколад: чем выше процент содержания какао-бобов, тем лучше", - сказал Поляков aif.ru. Диетолог отметил, что в какао содержатся вещества, способные улучшать настроение, придавать бодрость и оказывать антистрессовое действие. Кроме того, в шоколаде есть витамины группы B, теобромин и кофеин, который также обладает тонизирующим эффектом, добавил Поляков. "В шоколаде содержится PQQ - витаминоподобное вещество, обладающее стимулирующим эффектом для головного мозга. Оно поддерживает работу митохондрий - "электростанций" клеток, которые вырабатывают энергию", - отметил диетолог. Орехи заменить кофе по стимулирующему действию не способны, добавил Поляков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, общество