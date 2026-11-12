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Названа лучшая замена кофе - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Названа лучшая замена кофе
Названа лучшая замена кофе - 12.11.2026, ПРАЙМ
Названа лучшая замена кофе
Восполнить кофе едой, если нужен бодрящий эффект, не получится, но ближе всего к нему по действию горький шоколад, рассказал диетолог, эндокринолог Антон... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:14+0300
2026-11-12T13:14+0300
здоровье
общество
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Восполнить кофе едой, если нужен бодрящий эффект, не получится, но ближе всего к нему по действию горький шоколад, рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков. По его словам, наиболее близкой альтернативой кофе может стать горький шоколад с высоким содержанием какао-бобов. "Продуктами питания кофе полноценно не заменишь, если мы говорим о стимулирующем эффекте. Но что-то близкое по смыслу - это горький шоколад: чем выше процент содержания какао-бобов, тем лучше", - сказал Поляков aif.ru. Диетолог отметил, что в какао содержатся вещества, способные улучшать настроение, придавать бодрость и оказывать антистрессовое действие. Кроме того, в шоколаде есть витамины группы B, теобромин и кофеин, который также обладает тонизирующим эффектом, добавил Поляков. "В шоколаде содержится PQQ - витаминоподобное вещество, обладающее стимулирующим эффектом для головного мозга. Оно поддерживает работу митохондрий - "электростанций" клеток, которые вырабатывают энергию", - отметил диетолог. Орехи заменить кофе по стимулирующему действию не способны, добавил Поляков.
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здоровье, общество
Здоровье, Общество
13:14 12.11.2026
 
Названа лучшая замена кофе

Диетолог Поляков назвал горький шоколад близкой заменой кофе

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Восполнить кофе едой, если нужен бодрящий эффект, не получится, но ближе всего к нему по действию горький шоколад, рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
По его словам, наиболее близкой альтернативой кофе может стать горький шоколад с высоким содержанием какао-бобов.
"Продуктами питания кофе полноценно не заменишь, если мы говорим о стимулирующем эффекте. Но что-то близкое по смыслу - это горький шоколад: чем выше процент содержания какао-бобов, тем лучше", - сказал Поляков aif.ru.
Диетолог отметил, что в какао содержатся вещества, способные улучшать настроение, придавать бодрость и оказывать антистрессовое действие. Кроме того, в шоколаде есть витамины группы B, теобромин и кофеин, который также обладает тонизирующим эффектом, добавил Поляков.
"В шоколаде содержится PQQ - витаминоподобное вещество, обладающее стимулирующим эффектом для головного мозга. Оно поддерживает работу митохондрий - "электростанций" клеток, которые вырабатывают энергию", - отметил диетолог.
Орехи заменить кофе по стимулирующему действию не способны, добавил Поляков.
 
ЗдоровьеОбщество
 
 
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